Programa con profundo humanismo

El aseguramiento continuo de electricidad a 76 niños, adolescentes y jóvenes, catalogados como pacientes que dependen de ese tipo de energía para vivir, es el propósito del programa nacional que desarrollan de conjunto los ministerios de Salud Pública y Energía y Minas.

En las viviendas en las cuales esas personas viven acompañadas por los familiares que los atienden, ha comenzado la instalación de estaciones portátiles de carga, de 1 200 watts, acompañada cada una por un panel solar de cerca de 400 watts.

Adquiridos a través de Energoimport, los equipos, de acuerdo con el levantamiento realizado por las autoridades de Salud Pública, tienen en cuenta a pacientes con afecciones entre las que se encuentran parálisis cerebral profunda, distrofia muscular, traqueotomías, epilepsia refractaria de difícil control, miocardiopatía hipertrófica, mal formación cerebral, Síndrome de Dowm y fibrosarcoma.

En Holguín, donde recientemente, en zonas urbanas y rurales, fueron beneficiados tres pacientes, Fernando Hechavarría Pupo, director de la UEB Fuentes Renovables de Energía, de la Empresa Eléctrica de la provincia, a cargo de instalar los módulos en este territorio, afirmó que conmueve la reacción de los familiares de los beneficiados al recibir los medios.

El profundo humanismo de este programa se revela también al conocer que las empresas eléctricas, propietarias de las estaciones portátiles y de los paneles solares, solo cobran por su uso diez pesos mensualmente.

