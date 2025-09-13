Abordan legado de Fidel Castro en festival francés Fête de l’Humanité (+Foto)

En el estand conjunto de la asociación Cuba Coopération France (CubaCoop) y del diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC PCC), tuvo lugar el encuentro “La vigencia del pensamiento de Fidel Castro para la defensa de la paz”, el cual culminó con una sesión de preguntas y respuestas.

Como panelistas participaron el jefe de la delegación del CC PCC a la Fête de l’Humanité, Juan Miguel García, el embajador de la isla en Francia, Otto Vaillant, y el presidente interino de CubaCoop, Manuel Pascual, con la moderación del periodista, escritor y realizador Hernando Calvo Ospina.

García resaltó que ya está en curso un programa de actividades nacional e internacional por el centenario del nacimiento de Fidel Castro, el 13 de agosto de 1926, y agradeció la oportunidad de abordar el legado del estadista en un espacio tan concurrido como el festival anual en la Región Parisina, que desarrolla su edición 90.

De acuerdo con el funcionario partidista, uno de los objetivos principales de la conmemoración es potenciar el estudio del pensamiento de Fidel e involucrar a las nuevas generaciones en el mismo.

Ante un numeroso público francés, resumió las enseñanzas y las experiencias transmitidas por el líder fallecido en 2016, entre las que mencionó la defensa de la paz, la unidad, la igualdad, la libertad y la inclusión de la mujer.

A propósito del contexto que representa la Fête de l’Humanité y de los diversos encuentros de apoyo a Cuba y condena al bloqueo estadounidense en su seno, García subrayó la importancia que Fidel Castro daba a la práctica de la solidaridad, hasta convertirla en uno de los pilares de la Revolución.

Por su parte, el embajador Vaillant compartió detalles sobre la diplomacia promovida por Fidel y significó sus mensajes e intervenciones a favor de la construcción de un nuevo orden mundial, con un lugar en el concierto de las naciones para los pueblos del Sur y su derecho a la autodeterminación y a un trato de iguales.

En el legado de su pensamiento también sobresalen el respeto a la independencia, el rechazo a las presiones y la injerencia externas, la paz como clave para el desarrollo y la promoción del multilateralismo, abundó.

Para Vaillant, la proyección del líder histórico de la Revolución Cubana puede resumirse como la lucha por materializar el sueño de que un mundo mejor es posible y la invitación a las personas de todos los confines a construirlo.