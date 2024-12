A los cubanos no les han podido bloquear el pensamiento

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 37 segundos

Los cubanos son personas cálidas y amables. Los distingue su capacidad de resiliencia y su carácter recursivo, ese que les permite con poco lograr hacer muchas cosas y eso es de admirar, así lo expresó la comunicadora y periodista colombiana, Patricia Zorro Arellano.

Los cubanos son personas fuertes que nos enseñan que a veces lo material no es, digamos, lo esencial en la vida, sino el servicio.

Igualmente le sorprende la capacidad que demuestran para salir adelante, esa fuerza interna que les caracteriza y que se refleja en todo lo que hacen y por supuesto en el turismo, acotó.

La también secretaria de cultura de Pereira, adscrita a la alcaldía de la propia ciudad en Colombia se considera, con toda humildad, una pequeña embajadora de la isla en su país. Dice que su misión es contar acerca de esa Cuba que tiene tanto para mostrar y que tiene una gente maravillosa, “esa Cuba que tiene una arquitectura que no la encuentras en ninguna otra parte, esa Cuba que tiene unas playas imposibles porque uno no se sabe si son azules o transparentes”.

La activista colombiana ha visitado en varias ocasiones la Mayor de las Antillas y ha traído consigo alrededor de 100 personas a través de los años. Considera que esta ha sido una buena cifra porque esas personas multiplican la información y hacen que otras se sumen a la experiencia.

Le enorgullece, le satisface y se siente feliz de saber que a través de su esfuerzo vienen más personas a Cuba y regresan a Colombia a contar maravillas de la isla. Se trata de despojarnos de ideas preconcebidas, enfatiza, de conocer la realidad en el terreno y después sí hablar con propiedad.

Siente una conexión muy fuerte y especial con esta isla del Caribe:

Desde la primera vez que vine sentí que mi alma estaba aquí, yo me encuentro mucho en Cuba, me encuentro a mí misma y me he enamorado de su gente, de su capacidad de salir adelante, de sus construcciones, del aire que se respira, de la tranquilidad.