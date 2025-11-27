A la vista Liga Nacional por Equipos de Boxeo

Compartir en

La Liga Nacional de Boxeo por Equipos, en su Zonal Central, a la postre se desarrollará en la hermana provincia de Villa Clara, del 1 al 7 de diciembre, luego de ser aplazada tras su primera convocatoria.

Como de costumbre, el apartado está integrado, además de los anfitriones, por las escuadras representativas de Camagüey (siempre uno de los grandes favoritos para acceder a la gran final), Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y los nuestros, quienes ostentan el tercer lugar nacional en la última edición, donde escoltaron a holguineros y agramontinos, por ese orden.

Acerca de los objetivos de cara a este clasificatorio conversamos con Onelio Tarrío, comisionado provincial de boxeo, quien confía en las posibilidades de nuestros púgiles.

“Otra vez vamos a batirnos, pues el objetivo es conseguir uno de los dos boletos que otorga el grupo para la fase decisiva. Asistiremos con unos 16 boxeadores, aunque nuevamente nos afecta que no tendremos representantes en las divisiones grandes, como son las de 90 y más de 92 kilogramos. De las diez convocadas estaremos compitiendo en ocho.

“No obstante, y pese a que hemos presentado contratiempos en la preparación, confiamos en los muchachos y en su colectivo técnico, comandado ahora por Rafael Medina”.

Muchos esperan la participación de los cienfuegueros que integran las filas de la selección nacional.

“Todos están listos para pelear, por lo que dentro del grupo aparecen Deivis Abreu, Saidel Horta, Erislandy Álvarez y Keylor García. Sin embargo, como todos conocen los tres últimos tendrán el 29 de este mes de noviembre un exigente compromiso como parte de un cartel profesional. Tendremos que valorar luego las posibilidades reales de cada atleta. Lo más seguro es que al menos en los primeros carteles no salgan al cuadrilátero”, explica Tarrío.

En resumen, la meta de los cienfuegueros es conseguir la clasificación y volver a luchar por incluirse en el podio, en final que debe desarrollarse en el mes de febrero de 2026.

Por el momento, ya se llevaron a cabo los zonales occidental y oriental, liderados por Pinar del Río y Guantánamo, respectivamente.

