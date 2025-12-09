Yván Gil: “Los pueblos del mundo han respondido y Venezuela seguirá avanzando con paso firme”

Compartir en

Canciller venezolano denuncia escalada militar de EE.UU., reivindica la doctrina bolivariana y llama a constituir la Asamblea Permanente de los Pueblos

Durante la instalación de la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía, que sesiona en Caracas, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ofreció un mensaje contundente frente a la creciente amenaza militar promovida por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados.

Frente a un millar de delegados internacionales, Gil señaló que “los pueblos del mundo han reaccionado de manera contundente, respaldando el camino de consolidación de la paz en Venezuela”, y destacó que la capital venezolana muestra hoy “una Caracas en paz, alegre, digna y soberana”, en contraste con quienes han intentado convertir el país en “un teatro de operaciones militares”.

El Canciller venezolano denunció que desde hace 25 semanas se mantiene una estrategia sistemática de hostigamiento militar dirigida por “la potencia más mortífera que ha conocido la humanidad”, responsable —recordó— de las invasiones a Irak, Afganistán y Siria. Gil afirmó que esa misma potencia ha amenazado con bombardear Venezuela y que, ante el fracaso de las medidas coercitivas unilaterales, hoy “recurren a la guerra psicológica y comunicacional para tratar de quebrar la voluntad del pueblo venezolano”.

Subrayó que Venezuela seguirá defendiendo la dignidad humana, los derechos de los trabajadores y de los pueblos indígenas, y recordó los encuentros recientes celebrados en Caracas con comunidades originarias. Aseguró que el pueblo venezolano ha construido, a partir de su independencia, todos los derechos sociales que hoy pretende arrebatar la derecha internacional.

Alertó sobre el intento de reactivar la Doctrina Monroe, que calificó como un mecanismo de dominación plena sobre el continente. Frente a ello, reivindicó la “doctrina bolivariana, la doctrina de los pueblos, la doctrina de la soberanía”, como eje de resistencia y articulación regional.

Gil llamó a que de los debates en Caracas surja la constitución permanente de la Asamblea de los Pueblos, una estructura internacional capaz de movilizarse y responder de manera soberana ante cualquier agresión.

El jefe de la diplomacia venezolana denunció que la ofensiva estadounidense incluye violaciones a la Carta de la ONU, al derecho aéreo internacional y a todas las normas que rigen la convivencia entre Estados.

Aseguró que, pese a las amenazas, “hay un pueblo indómito en el mundo que se niega a ser dominado”, y que Venezuela avanza con paso firme en la defensa de su soberanía.

Insistió en que la respuesta del país no debe limitarse a la resistencia, sino que debe ser una “ofensiva revolucionaria”, con organización, articulación y acciones concretas frente al imperialismo y “sus operadores internos, los mismos que hace doscientos años se opusieron a la independencia de nuestros pueblos”.

El Canciller recordó que el llamado “Departamento de Guerra de Estados Unidos” ha movilizado su flota al Caribe, mientras el propio presidente Trump ha amenazado —en una reciente entrevista— con bombardear territorios de Colombia, México y Venezuela, una situación que describió como “extrema y alarmante”.

Gil destacó que la asamblea se celebra en un ambiente de unidad, alegría y determinación, coincidiendo con la conmemoración de la Batalla de Santa Inés, liderada por Ezequiel Zamora.

“Tenemos un mandato popular: triunfar y vencer”, afirmó, dando la bienvenida a los delegados internacionales y subrayando que Caracas será, desde ahora, un espacio permanente para la defensa de la paz y la soberanía de los pueblos.

