Catar donará 4,5 millones de dólares a Cuba

El Fondo de Catar para el Desarrollo (QFFD) anunció una donación de cuatro millones 500 mil dólares a Cuba, destinada a respaldar servicios básicos afectados por recientes huracanes, según informó la Embajada cubana en ese país a través del sitio Cubaminrex.

El acuerdo fue firmado en el Foro de Doha por Fahad Hamad Al-Sulaiti, director general del QFFD, y Alexander De Croo, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo que ejecutará la asistencia.

La cooperación se dirigirá a proyectos de salud, educación y producción de alimentos, en apoyo a las acciones de las autoridades cubanas para atender a la población damnificada por el huracán Melissa.

El QFFD, creado en 2002, canaliza la cooperación internacional de Catar y ha participado en proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria en África, Asia y Medio Oriente.

En 2022 destinó 820 millones de dólares en asistencia oficial al desarrollo, equivalente al 0,46 por ciento de su ingreso nacional bruto.

Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Catar se establecieron el 13 de diciembre de 1989 y se han fortalecido con visitas de alto nivel y acuerdos bilaterales en sectores estratégicos.

En 2015 el Emir Tamim bin Hamad Al Thani visitó La Habana, lo que impulsó la cooperación a un nivel superior.

La colaboración actual se sostiene en una base de amistad histórica y coordinación política, con énfasis en proyectos de salud, educación y asistencia humanitaria.

Esta donación refuerza la voluntad de ambos países de ampliar la cooperación y consolidar la solidaridad internacional.

