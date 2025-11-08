Yemen desmantela red de espionaje vinculada a EEUU e Israel

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 28 segundos

Yemen anuncia la detención de una red de espionaje vinculada a EE.UU., Israel y Arabia Saudí, que operaba para sabotear infraestructuras y frenar el apoyo a Gaza.

El Ministerio del Interior de Yemen ha anunciado este sábado la detención de una red de espionaje vinculada a una sala de operaciones conjunta de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el Mossad israelí y la inteligencia de Arabia Saudí.

“Con la ayuda y el favor de Dios, se llevó a cabo con éxito una operación de seguridad única desarrollada en varias etapas que condujo al arresto de los miembros de esta red de espionaje”, ha señalado el Ministerio por medio de un comunicado.

La Cartera yemení ha detallado que el importante logro de seguridad fue posible gracias a un proceso de investigación, vigilancia y seguimiento que “reveló los planes del enemigo y los métodos operativos de los agentes traidores”.

El texto agrega que la formación de esta sala de inteligencia y el reclutamiento de numerosas células espías coincidieron con la intensificación de la agresión contra Yemen, con el objetivo de detener el apoyo a Gaza.

El comunicado resalta que la sala de operaciones conjunta coordinaba actividades de sabotaje y espionaje contra Yemen, operando desde Arabia Saudí y formando múltiples redes pequeñas, cada una de las cuales actuaba de forma independiente pero conectada con el centro principal enemigo.

La nota precisa que el centro enemigo proporcionó a estas redes equipos y dispositivos de espionaje avanzados para vigilar los lugares que deseaban monitorear.

Según el comunicado, las redes de espionaje rastreaban infraestructuras yemeníes, intentaban identificar estructuras militares y de seguridad, sitios de producción de armas, puntos de lanzamiento de misiles balísticos y drones utilizados por el Ejército yemení contra el enemigo israelí, además de recopilar información sobre líderes políticos, militares y de seguridad.

El Ministerio del Interior de Yemen ha concluido, expresando su agradecimiento al pueblo yemení por su cooperación y vigilancia, calificándolas como “factores decisivos para frustrar los planes enemigos”. Asimismo, instó a todos los yemeníes libres a mantenerse alertas ante los movimientos del enemigo, que busca “desestabilizar el frente interno, la seguridad y la estabilidad del país, así como debilitar el apoyo popular y militar a Gaza y Palestina”.