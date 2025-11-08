ALBA-TCP ratifica solidaridad con Cuba tras envío de ayuda humanitaria

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 17 segundos

El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), Rander Peña, anunció hoy el zarpe de un buque con 5.000 toneladas de ayuda humanitaria desde el puerto de La Guaira, Venezuela, con destino a Cuba para apoyar en las labores de recuperación tras el paso del huracán Melissa.

En nombre del presidente venezolano Nicolás Maduro, Peña detalló que el cargamento incluye alimentos, enseres, medicinas y juguetes. Subrayó la importancia de una brigada eléctrica que viaja a bordo para restituir el servicio en los territorios afectados por el fenómeno meteorológico.

«Si algo podemos decir desde acá de la patria bolivariana, es que estos son los únicos barcos que salen. Barcos con soluciones, barcos con ayuda», afirmó el secretario ejecutivo. Asimismo, recordó que esta acción fortalece la «lealtad infinita» entre ambos pueblos, inspirada en la relación entre los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro.

Por su parte, el embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Mayo, quien acompañó la partida del buque, expresó el «eterno agradecimiento del pueblo cubano por esa generosidad bolivariana». El diplomático destacó que esta ayuda se materializa «justo en el momento donde el imperialismo amenaza a los pueblos del Caribe, amenaza a Venezuela, amenaza a nuestra América».

El embajador Mayo también enfatizó la continuidad de esta cooperación bajo el liderazgo de los presidentes Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, señalando que el pueblo cubano ha sido testigo de una «ayuda permanente que mes tras mes solidariamente nos hacen llegar».

LEA TAMBIÉN:

Presidente Díaz-Canel agradece a Petro por envío de donaciones a Cuba

Esta muestra de solidaridad se suma a otras iniciativas regionales. Recientemente, el presidente cubano, agradeció a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por el envío de más de 240 toneladas de alimentos, combustible y agua potable gestionadas por instituciones de ese país.

Mientras la ayuda internacional se moviliza, el presidente Díaz-Canel recorrió las zonas más dañadas en el oriente de Cuba. Durante una visita a los municipios de Urbano Noris y Cacocum, en Holguín, el mandatario destacó que ahora comienza una «etapa sumamente importante: la recuperación».

Este envío de la ALBA-TCP complementa una ayuda previa de 26 toneladas de insumos humanitarios que Venezuela había despachado anteriormente para los damnificados por el mismo huracán, reforzando así el compromiso sostenido del bloque con el bienestar del pueblo cubano.

Visitas: 0