EEUU resuena tambores de guerra ‘psicológica’ y Venezuela proyecta una calma desafiante

Mientras Estados Unidos resuena tambores de guerra ‘psicológica’, Venezuela proyecta una calma desafiante y unidad.

¿Alguien en Venezuela realmente cree que una invasión militar de los Estados Unidos contra el país es inminente?

Esta pregunta surge tan pronto como uno pisa las calles de Caracas en estos días. Los venezolanos parecen centrados en su vida cotidiana y ya disfrutan de la temporada navideña, que oficialmente comenzó en octubre en el país latinoamericano.

No hay compras frenéticas de comida y agua, ni multitudes apresurándose a salir de la ciudad en busca de lugares más seguros, ni salidas masivas del país.

Paseando por la popular y bulliciosa avenida Sabana Grande, casualmente pregunté a la gente: “¿Y la invasión?” “¿Qué invasión?” fue la respuesta común, o simplemente risas.

Algunos, sin embargo, responden con una sonrisa, susurrando en voz baja: “La próxima semana, Maduro se va”. Semana tras semana, la frase persiste, pero nunca llega.

Esta atmósfera de normalidad es evidente en el flujo constante de eventos públicos a través de la capital.

Por ejemplo, la liga de béisbol venezolana comenzó el 29 de octubre, atrayendo a unos 35 000 aficionados al partido inaugural entre los históricos rivales, los Leones del Caracas y los Magallanes.

En el acomodado distrito de Chacao, miles celebraron hasta altas horas del sábado en fiestas callejeras organizadas por la alcaldía de oposición. Mientras tanto, la Feria Internacional del Libro de Caracas está en marcha en un parque público, desde el 31 de octubre hasta el 10 de noviembre.

“La guerra psicológica fracasó. Mientras inventan crisis, el pueblo vive, trabaja y se divierte en paz. Ninguna cantidad de manipulación puede superar la realidad de un país en movimiento”, dijo Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Interior, en una reciente rueda de prensa. “Nada nos detendrá”, recalcó.

La calma pública en las calles contrasta agudamente con la intensa acumulación militar cerca de las costas venezolanas. Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado la fuerza más formidable vista en el Caribe desde la Crisis de los Misiles en Cuba de 1962.

Washington afirma que esta presencia está orientada a la lucha contra el narcotráfico, señalando los ataques con drones y misiles que han destruido 16 pequeñas embarcaciones y matado al menos a 64 personas, en su mayoría en el Caribe Sur, pero también a lo largo de la costa del Pacífico.

El secretario de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, afirmó que se trataba de narcotraficantes, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Después de una larga vacilación, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos finalmente denunció esos asesinatos como ejecuciones extrajudiciales.

En los círculos privados y gubernamentales venezolanos, las especulaciones sobre las verdaderas intenciones de Estados Unidos son altas. La mayoría concluye que, tras tal muestra de fuerza, Donald Trump podría sentirse impulsado a tomar acciones aún más drásticas y potencialmente peores que simplemente asesinar a pescadores desarmados y pobres.

La pregunta entonces se vuelve: ¿qué puede lograr esta colosal fuerza de manera realista, y con qué fin práctico? Todos conocen el objetivo estratégico: las vastas reservas de petróleo de Venezuela y sus abundantes recursos naturales, incluidos el oro, los minerales raros y el agua.

“No hay elemento más claro en las relaciones internacionales que la captura del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos”, dice Miguel Jaimes, experto mexicano en geopolítica del petróleo y el gas.

Para el exoficial militar de EE. UU. y analista geopolítico Scott Ritter, una invasión a gran escala es inevitable, debido a la necesidad de una “Fortaleza América” para defender el nuevo orden mundial que actualmente está en formación.

El gobierno bolivariano de orientación socialista de Nicolás Maduro es el principal obstáculo para ese objetivo. La revolución antimperialista lanzada por el fallecido Hugo Chávez, elegido presidente en 1999, ha enfrentado la hostilidad de Estados Unidos desde el primer día.

Las tensiones se agudizaron drásticamente en 2015 cuando el entonces presidente Barack Obama calificó a Venezuela como una “amenaza extraordinaria” para Estados Unidos, iniciando la primera ola de sanciones, que ahora suman cientos.

Al hacer gritar la economía, bloqueando las exportaciones de petróleo y los flujos financieros, además de saboteando importaciones esenciales como repuestos, medicamentos o alimentos, los estrategas de EE.UU. calcularon o calcularon mal que Maduro (el sucesor de Chávez) caería fácilmente debido al descontento popular.

Se canalizaron enormes recursos financieros para apoyar el descontento interno, fomentando el sabotaje, la desobediencia civil, los levantamientos armados, la intervención extranjera y los golpes militares.

Sin embargo, para decepción de las potencias imperiales, la Revolución Bolivariana sigue profundamente arraigada en el espíritu colectivo venezolano, especialmente entre los pobres, quienes soportan el peso de las sanciones y la agresión. Los esfuerzos organizativos y políticos continuos de la coalición socialista en el poder han mantenido movilizada y alerta a la mayor parte de la población.

Por otro lado, los estrategas políticos y económicos de Venezuela demostraron ser más astutos de lo que el enemigo había anticipado. Tras derrotar un golpe de Estado militar en 2002 (contra Chávez), un sabotaje devastador a la industria petrolera en 2003, un referéndum revocatorio en 2004, insurrecciones en 2014, 2017 y 2019 (incluyendo la autoproclamada “presidencia” alternativa de Juan Guaidó y un intento de invasión desde Colombia), la revolución logró estabilizar con éxito tanto la economía como el sistema político, integrando a la mayoría de la oposición en la estructura legal del país.

Al igual que en el caso de Irán, la agresión económica extranjera ayudó a los venezolanos a redefinir (y refinar) su modelo de desarrollo y las doctrinas de política militar y exterior del país.

Tradicionalmente, antes del bloqueo económico y financiero de EE.UU., Venezuela importaba al menos el 70 por ciento de su comida con los ingresos petroleros, descuidando la agricultura interna: comprar alimentos en el extranjero era más fácil y barato.

Para evitar el hambre, el gobierno centralizó las importaciones de alimentos y organizó el sistema CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), basado en los Consejos Comunales de autogobierno de orientación socialista.

La “bolsa CLAP” garantizó un nivel de subsistencia de alimentos básicos y proteínas a casi todas las familias, inicialmente con productos de otros países, mientras promovía simultáneamente la agricultura interna al asegurar compras estatales de productos a precios de mercado.

Gracias a estas políticas, junto con incentivos tecnológicos y financieros, la tendencia se ha revertido desde 2019, y Venezuela ahora es autosuficiente en aproximadamente el 90 por ciento de sus necesidades alimentarias. La autosuficiencia alimentaria es uno de los elementos clave en cualquier guerra.

Las políticas monetarias, controvertidas pero efectivas, que permitieron una parcial dolarización del comercio interno ayudaron a controlar la hiperinflación, al igual que una flexibilización de las barreras aduaneras.

Como resultado, los bienes importados llenaron las estanterías y florecieron nuevos comercios y supermercados. Aunque los precios se dispararon y las desigualdades resurgieron, la atmósfera cambió drásticamente, los capitales regresaron y el crecimiento se reanudó.

Esto, junto con estrategias policiales drásticas, trajo calma a una ciudad que comenzaba a ser conocida por sus altos índices de criminalidad. Los números de emigración también disminuyeron y aumentó la tendencia de los retornados.

Esta resiliencia económica es solo una parte de la preparación del país latinoamericano para la eventualidad. La otra es una doctrina militar profundamente reformada.

Ante la amenaza directa de agresión, Hugo Chávez, él mismo oficial militar, cambió profundamente tanto la doctrina militar del país como su base de armamento, a través de contratos con Rusia, China e Irán. Las academias militares reemplazaron el viejo esquema de seguridad nacional y contrainsurgencia moldeado por EE.UU. con una doctrina de “guerra del pueblo” contra los enemigos extranjeros.

Un general del ejército en la zona fronteriza me dijo con orgullo en 2019: “Antes de Chávez, éramos un vertedero de equipo militar obsoleto de EE. UU., nuestras armas apuntando a nuestro propio pueblo. Ahora somos un ejército moderno, equipado con la mejor armamentística disponible y dependemos del pueblo para defender nuestro país”.

Millones se han inscrito desde 2008-2009 en las Milicias Bolivarianas del Pueblo, entrenadas por el ejército regular. Un funcionario del gobierno explicó que los “milicianos” están siendo entrenados como francotiradores, en guerra de guerrillas e inteligencia, lo que aparentemente ha dado resultados en la captura por parte de civiles de varios mercenarios infiltrados tanto en mar como en tierra durante la última década.

El principal líder militar de Venezuela, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, ha advertido que una incursión extranjera se encontrará con una defensa escalonada, bien entrenada y bien equipada a lo largo de todo el territorio de casi un millón de kilómetros cuadrados, abundante en selvas, montañas y “pelotas” entre su población de unos 30 millones, como proclamó alguna vez el comandante Chávez.

Desde agosto, se han hecho públicos ejercicios militares y de defensa aérea, además de operaciones para dispersar municiones y tropas hacia lugares desconocidos.

Asimismo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha advertido que aquellos que apoyen una invasión extranjera serán tratados como traidores a la patria, apuntando principalmente a María Machado, la líder de extrema derecha que, a lo largo de los años, ha llamado repetidamente al derrocamiento de Maduro mediante una intervención militar, un golpe de estado o una guerra civil.

Machado, una feroz defensora del régimen israelí y galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, recientemente renovó sus llamados a una invasión de EE.UU., que ella calificó como una “liberación” de los narcotraficantes y de los agentes de Rusia, China, Irán, HAMAS y Hezbolá. También ha prometido dar carta blanca a las empresas estadounidenses para apoderarse de los recursos naturales de Venezuela en caso de que sea instalada como gobernante.

Se cree que Machado se encuentra escondida en las ahora vacías instalaciones de la embajada de EE.UU. en Caracas, siendo la única figura opositora respaldada por Occidente dentro de Venezuela que apoya la agresión.

El liderazgo bolivariano se ha mantenido sereno y unido frente a la amenaza, que hasta ahora se considera una operación psicológica destinada a generar pánico público y fracturas, con el fin de desestabilizar el país y facilitar el posible asesinato o captura de Maduro y su círculo cercano.

Saben bien que las divisiones y la desestabilización social han sido factores clave en las intervenciones exitosas previas de EE.UU., como las de Granada en 1983 y Panamá en 1989.

A nivel internacional, muchos países latinoamericanos han adoptado una postura blanda sobre este asunto tan sensible, dada la trágica historia de golpes e intervenciones dirigidos por la CIA, bajo presión y temerosos de enfurecer a Trump. Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, fue rápidamente incluido en una lista negra y etiquetado como narcotraficante después de denunciar el asesinato de pescadores en el Caribe en la ONU.

La historia es diferente en el Caribe, donde toda la comunidad de estados insulares, excepto Trinidad y Tobago, ha rechazado la repetición de la invasión de Granada de 1983, cuando seis de ellos apoyaron la intervención.

El escenario también es distinto debido a las alianzas estratégicas que Venezuela ha estado forjando con Rusia, China e Irán.

En 2019, Irán organizó una audaz operación de convoy marítimo para traer gasolina y repuestos para una refinería venezolana en un momento extremadamente crítico.

La semana pasada, el presidente ruso Vladímir Putin puso solemnemente en vigor un pacto estratégico bilateral, que incluye una cláusula de asistencia militar mutua, y medios rusos han afirmado que fueron los asesores rusos quienes descubrieron una operación falsa bandera de la CIA desde Trinidad la semana pasada. China, por su parte, ha rechazado públicamente el acoso de EE.UU. en la región.

Un conflicto prolongado entre Venezuela y EE.UU., coinciden los analistas, podría convertirse en un atolladero y generar inestabilidad y caos en toda la subregión, especialmente en las fronteras con Colombia, que tiene un historial de guerrillas y actividades paramilitares de derecha, y Brasil, donde las autoridades venezolanas han logrado controlar bandas de buscadores ilegales de oro que anteriormente dominaban la frontera.

Para ocupar un país vasto y complejo, deben existir una serie de factores además del poder aéreo abrumador, y la mayoría de ellos no están presentes, de ahí la aparente vacilación.

Un exdiplomático venezolano me dijo una vez que ya es hora de que el presidente Maduro cuide bien de sí mismo. A pesar de esto, Maduro no ha ralentizado su agenda, asistiendo frecuentemente a eventos públicos y manteniendo un contacto cercano con el pueblo. Él entiende que su presencia física infunde un sentido de calma y confianza entre la población.

El ejército, por si acaso, ha advertido públicamente que, pase lo que pase, no permitirán que “un grupo de oligarcas fascistas” gobierne un país bajo ocupación extranjera.

Esta historia, por tanto, tiene un final abierto.

* Alejandro Kirk es un periodista venezolano-chileno y corresponsal senior de Hispan TV.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.