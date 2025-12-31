Xi Jinping confía en mantener un «contacto estrecho» con Vladímir Putin en el 2026

Compartir en

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, intercambiaron este miércoles mensajes de felicitación con motivo del Año Nuevo, en los que el mandatario chino expresó su voluntad de seguir manteniendo un «contacto estrecho» con su homólogo ruso para fortalecer las relaciones bilaterales.

De acuerdo a la agencia oficial china, Xinhua, Xi Jinping aseguró que la «asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia de la nueva era» dio «pasos firmes» en 2025, año en que ambos mandatarios se reunieron cara a cara en dos ocasiones.

«Ambos países se apoyaron mutuamente en marcos multilaterales como las Naciones Unidas, aportando sabiduría y fuerza a la reforma y el perfeccionamiento de la gobernanza global«, afirmó el presidente chino.

Por su parte, el presidente ruso expresó su deseo de mantener un estrecho contacto con su par chino sobre las relaciones bilaterales y las principales cuestiones internacionales.

Putin recordó que se reunió dos veces con Xi para conmemorar el 80 aniversario de la victoria sobre el nazismo alemán y el militarismo japonés, alcanzando una serie de importantes consensos.

También destacó la ampliación de la cooperación económica, comercial y el impulso de grandes proyectos conjuntos.

Poco antes del comienzo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Xi Jinping y Vladímir Putin proclamaron en Beijing la «amistad sin límites» entre sus países.

Desde entonces, han defendido que sus lazos «no amenazan a ningún país» y que, en realidad, «hacen avanzar la multipolarización del mundo«, al tiempo que han profundizado sus intercambios.

Asimismo, Beijing se ha opuesto a las «sanciones unilaterales ilegales» contra Moscú por «no solucionar los problemas».

