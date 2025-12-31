Ataque contra residencia de Putin se lanzó desde Sumi y Chernígov

El jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia igualmente refirió este miércoles en rueda de prensa que el 28 de diciembre de 2025, las unidades de las tropas radiotécnicas detectaron un ataque con vehículos aéreos no tripulados tipo avión, operando a altitudes extremadamente bajas, desde los territorios de las regiones ucranianas de Sumi y Chernígov. El alto cargo militar constató que tanto la estructura del ataque, como el número de drones implicados y sus trayectorias desde las direcciones sur, suroeste y oeste hacia el área de la residencia presidencial, «confirman inequívocamente que el ataque terrorista del régimen de Kiev fue dirigido, minuciosamente planificado y tuvo un carácter escalonado».

«El ataque enemigo se llevó a cabo desde varias direcciones hacia la residencia del presidente de Rusia sobre los territorios de las regiones de Briansk, Smolensk, Tver y Nóvgorod, utilizando 91 vehículos aéreos no tripulados», detalló el mayor general.

Según Romanénkov, tras el rechazo del ataque, «no hubo víctimas ni daños en el territorio de la Federación de Rusia», y la residencia del presidente ruso tampoco se vio afectada.

El militar refirió además que las Fuerzas Armadas de Ucrania emplearon para el ataque del lunes contra la residencia del presidente de Rusia drones del tipo Chaklun-V, equipados con una carga altamente explosiva de seis kilogramos.

«Como resultado del análisis de los drones ucranianos derribados, se detectó una de las modificaciones del Chaklun-V. La ojiva de este dron es una carga explosiva de alto poder con un peso de seis kilogramos», refirió el militar ruso, quien agregó que la ojiva estaba rellena «de una gran cantidad de elementos de impacto e iba destinada a causar daños al personal y a objetivos civiles».

El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a Ucrania de haber lanzado un ataque durante la noche del 28 al 29 de diciembre contra la residencia presidencial en la región de Nóvgorod utilizando 91 drones.

Lavrov señaló que Rusia no piensa abandonar el proceso de negociaciones con Estados Unidos tras el ataque ucraniano, pero sí revisará su posición en las conversaciones.