Rechaza Cuba sanciones de EEUU a Venezuela e Irán

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, repudió hoy las sanciones aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos a personas y empresas de Venezuela e Irán.

«Rechazamos nuevas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de EEUU contra Venezuela e Irán, que son contrarias al Derecho Internacional y persiguen aumentar la presión y las agresiones contra ambos países», escribió el canciller cubano en la red social X.

De acuerdo con reportes de prensa, Estados Unidos sancionó a 10 personas y empresas de Irán y Venezuela, como supuestos promotores del comercio de drones y el programa de misiles de Irán, considerados por la Casa Blanca una amenaza para la nación norteamericana y sus aliados en Oriente Medio. Según el Departamento del Tesoro, las medidas tienen el propósito de apoyar las sanciones que Naciones Unidas reimpuso a Irán por su programa nuclear, pese a que. Teherán califica de pacífico su programa atómico.

