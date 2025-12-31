Presidente Maduro: “La paz será nuestra gran victoria, con la mujer al frente”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró este martes la sede de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer Nora Castañeda en la comunidad de Bello Monte, en el estado Aragua, en un acto que marca un hito en el impulso al empoderamiento femenino, la educación popular y la transformación social en el país.

El centro, ubicado en el Complejo Educativo Simón, materializa una promesa hecha por el mandatario el pasado 8 de marzo.

LEA TAMBIÉN:

Presidente Maduro: “Venezuela quiere paz y producir”

“La paz será nuestra gran victoria, con la mujer al frente”, afirmó Maduro al presentar el lema del “Reto admirable 2026”, en el que sitúa a las mujeres como protagonistas centrales de la construcción de una nueva sociedad. Citando al Libertador Simón Bolívar, destacó: “La paz será mi puerto, la paz será mi gloria, la paz será cuanto deseo, la paz será siempre nuestra victoria”, para luego proclamar: “Mujeres 2026: la paz será nuestra gran victoria”.

La institución, que lleva el nombre de la destacada dirigente social y fundadora del Banco de la Mujer, Nora Castañeda, fue concebida como un espacio de formación integral para lideresas vinculadas al Movimiento Josefa Joaquina Sánchez, consejos comunales y otras organizaciones populares.

“Pongo a las mujeres, a la abuela al frente con su amor y la maravilla protectora… la mujer joven estudiando, emprendiendo… a la mujer trabajadora, a la mujer madre… y vamos a nuevas grandes victorias”, afirmó el mandatario.

Maduro definió tres tareas fundamentales que constituirán los pilares del plan de estudios de la escuela. La primera es la formación para la transformación social, enfocada en que el liderazgo femenino —mayoritario en comunas y consejos comunales— adquiera herramientas teóricas y prácticas para incidir desde la familia y la comunidad.

“Educar para transformar la sociedad desde la familia, construir familias humanas en valores y educadas que sepan construir una nueva sociedad”, subrayó el mandatario.

La segunda tarea es la formación para la seguridad y defensa de la nación, un módulo obligatorio que busca fortalecer la unión popular-militar-policial e inspirar a las mujeres en figuras históricas como Josefa Joaquina Sánchez y Ana María Campos, para convertirlas en defensoras activas de la soberanía nacional.

La tercera tarea es la formación para la economía productiva, orientada al empoderamiento económico de la mujer. “No exagero si les pido que de esta escuela internacional formemos millones de mujeres emprendedoras que tengan su proyecto productivo, económico y exitoso”, sostuvo el presidente venezolano durante el acto, en el que estuvo presente Camilo Rivero, hijo de los intelectuales Jesús Rivero y Nora Castañeda.

El Jefe de Estado remarcó que la educación femenina debe romper con marcos teóricos extranjeros y abrazar el pensamiento latinoamericano de Simón Rodríguez, Paulo Freire y Hugo Chávez. Señaló que el método pedagógico será la investigación-acción-participación, asegurando que la teoría emane de la práctica cotidiana de las mujeres en sus territorios.

La escuela, diseñada para atender a mujeres organizadas, cuenta con 18 ambientes educativos, entre ellos una sala de informática y tecnología de última generación, galpones para talleres productivos, un auditorio para 200 personas, un gimnasio al aire libre, dormitorios para 200 personas, comedor, cocina industrial y una unidad de la mujer con servicios de odontología, imagenología, ginecología, enfermería y medicina general.

Esta iniciativa forma parte de la Cuarta Transformación (4T) del plan de las Siete Transformaciones, orientado a construir una sociedad igualitaria y justa. La institución ofrecerá diplomados en Investigación y Teoría del Feminismo, Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer, Áreas de Producción y Profesionalización de Oficios.

Visitas: 2