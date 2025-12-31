Zelaya acusa a Trump de “injerencia directa” en el proceso electoral

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 19 segundos

El expresidente hondureño, Manuel Zelaya, repudia la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones presidenciales de Honduras.

El expresidente de Honduras y coordinador general del partido Libre, Manuel Zelaya, denunció la consumación de otro monstruoso fraude electoral en el país centroamericano y acusó al Partido Nacional de protagonizar “el robo del siglo”, tras la declaratoria oficial de resultados electorales emitida este martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que confirmó a Nasry Asfura como presidente electo.

Mediante un post divulgado el miércoles en su cuenta en X, Zelaya, ha destacado que “el pueblo hondureño no acepta la injerencia extranjera del presidente Donald Trump y sus operadores en Honduras”, donde acusó al mandatario y a “operadores políticos” estadounidenses de “injerencia directa” en el proceso electoral.

En otra parte de sus declaraciones, el expresidente hondureño rechazó la resolución del CNE, que, a su juicio, “no tiene ningún valor legal ni moral”, ya que asegura las consejeras fueron “secuestradas bajo presión externa” y hubo “manipulación institucional e intervención extranjera descarada”.

En el mismo contexto, señaló que esa “intromisión vergonzosa y antidemocrática amenazó la voluntad del pueblo hondureño”, si votaba por la candidata oficialista Rixi Moncada.

En otra parte de su fragmento, calificó de “acto de agresión política, fascista y neocolonial” el indulto de Trump al expresidente Juan Orlando Hernández.

Al mismo tiempo, Zelaya recalcó que no acepta la declaratoria del CNE, dijo que no reconoce los resultados “imperiales” y exigió la nulidad total del proceso electoral, así como un conteo “voto por voto, acta por acta” bajo observación independiente.

Las elecciones presidenciales en Honduras se desarrollaron en un contexto de presión externa, especialmente desde Estados Unidos. El respaldo de figuras políticas estadounidenses al candidato conservador, así como la polarización entre los candidatos y la incertidumbre sobre la transparencia del proceso, generó tensión y abrió debates sobre la soberanía y autonomía del sistema electoral del país centroamericano.