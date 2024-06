World Athletics anuncia un nuevo campeonato mundial

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 22 segundos

World Athletics (WA) anunció este lunes el lanzamiento del World Athletics Ultimate Championship, un nuevo campeonato mundial que definirá qué atleta es el mejor de los mejores.

La primera edición está prevista del 11 al 13 de septiembre de 2026, en Budapest, Hungría, en la que se entregará un premio total de 10 millones de dólares (150 000 a los ganadores de la medalla de oro) y donde se enfrentarán campeones mundiales, campeones olímpicos, ganadores de la Wanda Diamond League y aquellos atletas con mejor desempeño del año, para coronar al campeón definitivo.

De acuerdo con WA, este torneo está diseñado como el final de temporada definitivo con el objetivo de cautivar a millones de espectadores de televisión en todo el mundo, y contará con un nuevo formato emocionante y de rápido movimiento para el atletismo.

El Ultimate Championship se desarrollará en tres sesiones nocturnas con menos de tres horas de duración, mostrará lo mejor del atletismo, incluidos sprints, carreras de media y larga distancia, relevos, saltos y lanzamientos, lo que garantizará un espectáculo que cautivará tanto a los aficionados actuales como a los nuevos, según el comunicado de prensa de WA.

— World Athletics (@WorldAthletics) June 3, 2024