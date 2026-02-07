Visita de Orsi, diálogo de Xi con Putin y Trump marcan semana china

Compartir en

Los diálogos del presidente Xi Jinping con su par ruso, Vladimir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, así como la visita del mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, y el respaldo a Cuba marcaron la semana que finaliza hoy en China.

El líder chino conversó por videollamada con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sobre la coordinación estratégica bilateral y la defensa del sistema internacional centrado en la ONU ante un escenario global marcado por inestabilidad.

Xi destacó ante Putin que desde el inicio del año la situación internacional resulta cada vez más turbulenta.

El mandatario señaló que China y Rusia, como grandes potencias responsables y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen la obligación de defender la equidad y la justicia.

Ambas partes han destacado en varias ocasiones que los nexos bilaterales han alcanzado un nivel sin precedentes caracterizado por la elevada concertación y confianza política mutua. Durante esa misma jornada, Xi Jinping se reunió aquí con el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, enviado especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.

En el Gran Palacio del Pueblo, Xi señaló que ambos partidos mantienen la tradición de informarse sobre sus principales agendas políticas.

Posteriormente el líder chino conversó por teléfono con el mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre temas de interés mutuo e internacionales, con mención especial a la cuestión de Taiwán.

Trump, quien viajará a China en abril, afirmó que ambos mantuvieron una «larga y exhaustiva conversación» sobre comercio, asuntos militares, Taiwán, la guerra de Rusia en Ucrania, Irán, así como la entrega de motores de avión y las compras de petróleo y gas por parte del gigante asiático al país de Norteamérica.

China considera que ambas partes deben reforzar el diálogo y gestionar adecuadamente las diferencias.

Xi Jinping enfatizó que la cuestión de Taiwán es la más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos y sugirió a Washington máxima cautela en la venta de armas a la isla.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, concluyó hoy una visita al gigante asiático que se tradujo en más oportunidades de cooperación comercial e inversiones.

Las dos naciones rubricaron más de 10 documentos de colaboración y la delegación sudamericana participó en eventos empresariales y visitó Shanghái, la capital económica de China.

Esta semana el canciller chino, Wang Yi, subrayó el firme apoyo a Cuba y la decisión del gigante asiático de mantenerse junto a la isla en la defensa de la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacionales.

Wang Yi sostuvo un encuentro aquí con el canciller Bruno Rodríguez, enviado especial del Partido Comunista y el Gobierno cubanos.

«En la actualidad, la situación en América Latina está experimentando cambios complejos y profundos», dijo el jefe diplomático chino y reafirmó la oposición resuelta de Beijing a «la injusta injerencia de fuerzas externas en los asuntos de Cuba».

