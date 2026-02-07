México anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba

Compartir en

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que su gobierno enviará ayuda humanitaria a Cuba, conformada por alimentos y otros insumos, al tiempo que prosiguen los trabajos diplomáticos para facilitar el envío de crudo a la Isla, informó la Cancillería cubana en su sitio web.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido”, afirmó la mandataria durante su encuentro habitual con medios de comunicación, desde el estado de Michoacán, publica Cubaminrex.

La mandataria se refirió así a las acciones de apoyo a Cuba en un contexto marcado por la amenaza del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a las naciones que suministren petróleo a la mayor de las Antillas.

Sheinbaum reiteró que continúan las gestiones para lograr el envío de crudo. “Hemos estado en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo, y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”, reafirmó.

Al ser preguntada sobre si mantendría una conversación con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, la dignataria respondió: “si es necesario, sí”. “Hasta ahora no hemos planteado esa posibilidad y hemos estado, pues, a través de la Embajada de Cuba en México”, apuntó.

El anuncio de la presidenta mexicana se produce días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar gravámenes a bienes de países que envíen crudo a Cuba.

Este decreto, otra vuelta de tuerca en el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la Isla desde hace más de seis décadas, forma parte de la política de máxima presión de Washington y ha generado el rechazo de disímiles voces a nivel internacional, que se han pronunciado en respaldo a Cuba frente al asedio energético.

Sheinbaum ha expresado en varias ocasiones la disposición de México de buscar la manera de apoyar a la nación antillana y ha recalcado la importancia de evitar una crisis humanitaria en ella.

