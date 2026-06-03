Feria Científica Expositiva promoverá la acción climática en Cienfuegos (+Galería) 

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El próximo viernes, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el Policlínico Docente Universitario Ramón Claudio Delgado Amestoy, de la Ciudad Nuclear, en Cienfuegos, acogerá la Feria Científica Expositiva 2026.

La actividad es coordinada por el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) y cuenta con la participación de la citada institución médica, el Centro Nacional para la Certificación Industrial, la Empresa de Servicios Técnicos y Especializados, la Casa de Cultura de la Ciudad Nuclear, el Ministerio de Educación y el Observatorio de Aves de Cuba.

Según informó a 5 de Septiembre Maikel Hernández Núñez, comunicador del CEAC, entre los principales objetivos del evento están promover la acción climática mediante la presentación de proyectos, investigaciones y servicios enfocados en los desafíos ambientales actuales; fortalecer la conciencia comunitaria sobre sostenibilidad y resiliencia territorial; visibilizar el trabajo de las instituciones participantes en los ámbitos científico, educativo y cultural; así como fomentar la educación ambiental.

Asimismo, el encuentro busca impulsar la cooperación interinstitucional como vía para fortalecer la integración comunitaria frente a los efectos del cambio climático.

El programa incluye stands expositivos, presentaciones culturales, concursos, premiaciones y otras actividades participativas, concebidas para propiciar el intercambio de conocimientos y la sensibilización en torno a la protección del medio ambiente.

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