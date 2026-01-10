Vicepresidente cubano evalúa programa económico en provincia central

Compartir en

El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, evaluó en Villa Clara la marcha de programas económicos enfocados hoy al desarrollo territorial de esa provincia central del país caribeño.

Valdés intercambió la víspera con trabajadores y directivos de la Empresa Pesquera Industrial de Caibarién, un centro enfocado en la producción de esponjas, destinadas fundamentalmente a la cosmética, y cuyo proceso industrial se realiza íntegramente en la entidad y representa un pilar para la exportación.

En otro momento de la jornada, el vicepresidente cubano se interesó por el programa arrocero y la producción de proteína animal.

René Bacallao, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular, informó que esta demarcación central cuenta con 176 unidades productoras de arroz, capaces de sembrar más de ocho mil hectáreas durante 2025.

Con este rendimiento, el territorio cosechó más de 14 mil toneladas en el último año, una cantidad superior a lo planificado para la campaña.

Salvador Valdés elogió el trabajo en los municipios de Encrucijada y Sagua la Grande, capaces de autoabastecerse de arroz en los años venideros.

Como parte de su recorrido, el vicepresidente de Cuba llamó a garantizar el desarrollo local, los programas de autoabastecimiento y la optimización de los recursos económicos en pos de la eficiencia y el cumplimiento de las metas trazadas en cada uno de los sectores de la economía.

