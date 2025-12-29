Venezuela y Cuba expresan solidaridad con México tras descarrilamiento de tren

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 14 segundos

Las gobiernos de Cuba y Venezuela expresaron este domingo su solidaridad con el pueblo de México tras el descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en el sur del país, que dejó un saldo de al menos 13 muertos y un centenar de heridos.

LEA TAMBIÉN:

Tragedia en México: 13 muertos en descarrilamiento del tren Transístmico en Oaxaca

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de las 13 personas por el accidente ferroviario y de inmediato giró instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladaran al lugar y atendieran a las familias afectadas de manera personal.

Sobre el incidente, el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió en sus redes sociales: “Hemos conocido del lamentable descarrilamiento de un tren interoceánico en el sur de México, que ha provocado numerosos muertos y heridos”.

“Enviamos sentidas condolencias al pueblo y Gobierno mexicanos. Toda nuestra solidaridad”, externó el jefe de Estado de la isla caribeña.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, por su parte, señaló en su canal de Telegram que, “en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros y del pueblo de Venezuela, expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante el lamentable accidente ocurrido el día de hoy, en el que se vio involucrado un tren del Corredor Interoceánico”.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y elevamos nuestras oraciones por la pronta recuperación de las personas heridas”, indicó el ministro venezolano de Relaciones Exteriores.

La Secretaría de Marina (Semar) de México informó en un comunicado que a bordo del tren accidentado viajaban 250 personas: 241 pasajeros y nueve miembros de la tripulación, distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones. Tras el accidente, 139 personas se encuentran fuera de peligro, mientras que 62 no presentan lesiones graves. “Lamentablemente, 13 personas perdieron la vida en este lamentable accidente”, señaló la institución.

La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, informó por su parte que ya inició una investigación para esclarecer las causas del accidente. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) trabajan en conjunto con autoridades federales y estatales para desarrollar las indagatorias correspondientes.

Visitas: 0