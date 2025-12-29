Presidente Maduro: nuestros militares son emancipadores y libertadores

Compartir en

El presidente de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro, encabezó este domingo 28 de diciembre el mensaje de Salutación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Obratón Militar, encuentro en que reafirmó el carácter libertador y emancipador de la fuerza armada de la nación, que se mantiene en perfecta y eficaz unión popular-militar para cuidar la tranquilidad del pueblo.

«Nuestros militares tienen una historia gloriosa, como militares emancipadores, libertadores y libertadoras de esta tierra«, afirmó el presidente, quien aprovechó la ocasión para celebrar los 200 años de la creación de la academia militar del Ejército de Venezuela, que se creó incluso antes de iniciadas las luchas emancipadoras del continente.

«Nuestros militares no son imperialistas, no salen a bombardear y matar pueblos y robar riquezas, son libertadores y libertadores de esta tierra y de toda América», reafirmó respecto a una FANB que se mantiene «a la altura de la defensa integral que necesita Venezuela».

A propósito, aseguró que la perfecta unión popular y militar demostrada también este 2026 permite llamar a este año el de un «reto admirable» que fue superado, en clara referencia histórica a la Campaña Admirable, acción militar gloriosa de las luchas independentistas de Venezuela. En ese sentido, aseguró que la FANB demuestra ser un «Ejército unido libertador de este Siglo XXI», leal a su historia pero pleno de un futuro luminoso.

Maduro celebró que gracias a esa perfecta fusión popular y militar el pueblo de Venezuela vive en paz y tranquilidad, pese a las amenazas que han caído sobre el país en los últimos meses.

El Comandante de la FANB recordó que Venezuela lleva 27 semanas siendo agredidos por Goliat, y en esas 27 semanas no ha perdido el tiempo, sino que ha estado «desplegada con inteligencia, sabiduría y paciencia estratégica» para hacer frente a cualquier agresión.

Ello ha posibilitado que siga siendo una nación de igualdad y la hermandad, a la cual muchos venezolanos han retornado a la nación para quedarse para siempre a construir la patria, a través del Plan Vuelta a la Patria.

El mandatario aseguró que la fusión popular y militar tuvo eficacia este año para dar respuesta a las amenazas que ha sufrido la nación. Foto: Prensa Presidencial.

Este Ejército venezolano integral y en perfecta unión popular y militar es resultado de un esfuerzo de al menos 26 años, luego de que la Constitución Bolivariana refundara los conceptos de integridad territorial y seguridad nacional, así como la doctrina de defensa popular de Venezuela, aseguró el Comandante en Jefe Nicolás Maduro

