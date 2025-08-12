Venezuela revela quién era el blanco del frustrado ataque terrorista en Caracas

Compartir en

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello reveló este martes que él era el blanco elegido por quienes planificaron un atentado con explosivos contra un alto cargo del Gobierno que se hizo público la semana pasada.

“Me está llegando esta información, que van a atentar en principio…Uno no debería decir eso, pero era un regalo para mí. Y si no pueden, van a hacer esto (el atentado con explosivos) […]. Detrás de esto está un inepto como Iván Simonovis”, relató el alto funcionario en una comparecencia ante la Asamblea Nacional.

Simonovis es un antiguo comisario que en 2019 huyó a EE.UU. mientras cumplía una sentencia de 30 años de cárcel (pena máxima en el país bolivariano) que le fue impuesta por ordenar el asesinato de civiles en el contexto del golpe de Estado de abril de 2002, que expulsó brevemente del poder al entonces presidente, Hugo Chávez.

Desde la nación norteamericana, el expolicía ha incitado en reiteradas oportunidades a derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro por medio de acciones armadas, ora por la intervención de un ejército extranjero, ora a través de operaciones paramilitares.

“De los 15 autores materiales, logramos capturar 13 perpetradores, dos andan por ahí. Ahora, a uno de ellos, el que hizo la bomba, lo está amenazando Simonovis de que lo van a matar. Dio la orden de que lo mataran porque es un testigo que puede hablar”, sostuvo Cabello.

El hilo del dinero

En su decir, en este momento, los órganos de seguridad del Estado están investigando la red que ha fungido como financista de estos planes y han logrado trazar una ruta que conduce directamente a la dirigente opositora María Corina Machado.

“¿Dónde llega eso? Al Cartel de La Guajira, a un ciudadano que está detenido en Colombia, alias ‘El Titi’ […]. ¿Quién contrata a ‘El Titi’? Una persona del estado Zulia (noroccidente) que es contacto con el señor [José] Rincón? ¿Y quién es contacto con el señor Rincón? La señora María Corina Machado, jefa de esta operación contra Venezuela”, abundó.

Masacres frustradas

Cabello recalcó que el plan con explosivos en la capital –puesto en marcha tras el fracaso del atentado en su contra– pudo haber causado una gran mortandad porque las cargas fueron colocadas en una zona de muy alto tránsito y cerca de una tubería de gas. “La onda de fragmentación hubiese llegado a 600 [metros]” a la redonda desde el punto de ignición, apuntó.

Aseguró asimismo que si la operación “hubiera sido un éxito, un gentío se estaría atribuyendo ese hecho, pero fue un desastre, porque Simonovis está buscando que lo reconozcan como un operador”.

En su intervención, el titular de Interior venezolano mostró ante los diputados parte de un arsenal incautado el pasado sábado en Maturín (oriente), con el que, según afirmó, se pretendía “masacrar a un pueblo”, pues la onda letal alcanzaría 1,2 kilómetros. A esto sumó el anuncio de una nueva incautación ejecutada en la víspera por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuyos detalles serán revelados a la colectividad en fecha próxima.

“En este juego nos quiere meter esta asesina, esta criminal [Machado] […]. ¿Cuál es su amo? ¿Dónde están sus jefes? Esto lo planificó Simonovis en EE.UU. y, ¿EE.UU. no sabe nada?, ¿no hay nadie en EE.UU. que sepa algo? Tengo mis dudas, profundas dudas […]. Lo que va a pasar es que los vamos a joder”, completó.

