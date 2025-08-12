La India y China reanudarían vuelos directos el próximo mes

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 34 segundos

La India y China reanudarán sus conexiones aéreas directas el mes que viene, informó este martes Bloomberg citando personas familiarizadas con las negociaciones. Los vuelos de pasajeros entre ambos países se suspendieron tras la pandemia de covid-19.

Las fuentes indican que es probable que la reanudación implique que tanto Air India como IndiGo vuelvan a volar a China. No obstante, señalan que el momento exacto del restablecimiento de los vuelos sigue sin conocerse, asegurando que las conversaciones todavía podrían verse obstaculizadas.

Nueva Delhi y Pekín acordaron inicialmente en enero reanudar los vuelos directos, antes de que las relaciones entre ambos países se enfriaran de nuevo en medio de los enfrentamientos protagonizados por la India y Pakistán.

Ambos países anunciaron posteriormente el restablecimiento de las conexiones directas en junio, aunque sin avances visibles. Según los informantes, los planes para restituir las conexiones directas solo cobraron impulso en las últimas dos semanas, y las aerolíneas involucradas también fueron comunicadas sobre la propuesta.

Visitas: 0