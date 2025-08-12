Presentan nómina de Cienfuegos para Serie Nacional 64 de Béisbol

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 11 segundos

En coautoría con Fabián Morales Suárez

Un total de 40 peloteros integran la nómina de los Elefantes de cara a la venidera Serie Nacional de Béisbol, certamen cuya versión número 64 dará inicio en los primeros días del mes de septiembre.

Luego de varias semanas de intensa preparación, el grupo conformado exhibe una mezcla de atletas experimentados (algunos en su retorno a la causa de los paquidermos) y jóvenes valores, muchos de estos últimos miembros del plantel que representó a Cienfuegos en el reciente Campeonato Nacional Sub 23, donde los dirigidos por Yoandry Moya protagonizaron un excelente desempeño, al mejorar desde el lugar 16 hasta el octavo.

Entre los receptores destacan los ya consagrados Richel Ricardo López Martínez (9 Series Nacionales) y Pedro Manuel González González (12), a quienes acompañan Manuel Alejandro Fernández González (1) y el debutante Reily Gutiérrez Molina (Novato).

Dos más que conocidos lideran a los jugadores de cuadro. Son los casos de Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante (11) y Luis Vicente Mateo Terry (8). Junto a ellos hicieron el grado José Manuel Oramas Vera (6), Yoel Oniver Darce Herrera (7), Raúl Pérez Ferrer (2), Maykel Enmanuel Borrell Clavero (3), Erick Yuniel Acevedo Lamar (1), Antonio de Jesús González González (N), Inasay Ramírez Sarría (1), Armando Jesús Padrón Suárez (1) y Yerislandy Moya Rivera (N).

En el área de los jardines, resalta el nombre de Félix Jesús Rodríguez García, con palmarés de seis campañas. Él comanda el grupo que integran además Jorge Aram Zúñiga García (4), Alain Soto Duarte (1), Alberto Javier Terry González (1) y Yosimar de la Caridad Quintana Hernández (2), además de los novatos Léster Daniel Trujillo Valera, Yordan Jesús Artiles Méndez y Leodanys Sarduy Cruz.

El staff de lanzadores, para algunos el apartado más sólido del conjunto, quedó completado con 17 serpentineros.

Raykol Súarez Bermúdez (8), Hermes David González León, Islay Sotolongo Peraza (4), Alex Daniel Pérez Ramos (7) y Kevin Manuel Hernández Menéndez constituyen la columna vertebral de esa área, en la cual también se desempeñarán Luis A. Santana Rodríguez (2), José Carlos Sarría Reyes (1), Yadiel Loyola Chávez (2), Yoelvis Leyva Pérez (1), Pedro Soca Lascano (3), Niobal Barroso Bonilla (1), Alexander Vargas Román, Pablo Enrique Ruiz Parapar, Kiurle González González, Yan Marcos Fernández Cruz, Rasel Ismel González Ramírez y José Yordan Nodal Castillo, estos seis últimos debutantes en el principal espectáculo deportivo de nuestro país.

Como ya se ha dado a conocer, Yoandry Moya Vives se estrena en el puesto de director, y estará acompañado en el puente de mando por los asistentes Reemberto Rosell Aponte y Jorge Luis Valera Fonseca, el coach de banca Ridel González Coyado, los entrenadores de pitcheo Yoissel Héctor Águila y Yoisnel Orestes Hernández Olano y el preparador físico Alejandro Consuegra Palacios.

Completan el plantel Pablo Grey Lorenzo (Cargabates), Yasel Pérez González (médico), Wilme Morejón Costa (fisioterapeuta), Guillermo Martínez Brito (psicólogo), Yariel Madrazo Mora (estadístico), Juan Miguel Vázquez Stuart (delegado) y Jorge Raúl Pérez Chongo (comisionado).

Es válido aclarar que en el caso del lanzador Yordan Nodal, residente en el exterior y ex jugador de los Astros de Houston, su confirmación definitiva en la nómina depende de la aprobación de la Comisión Nacional. Según el mánager sureño, toda la documentación solicitada para estas incorporaciones se envió a la capital en su debido momento, y se encuentran a la espera de la respuesta del ente beisbolero cubano.

Yordan estuvo con los Astros desde 2018 hasta 2024, y luego tuvo participación en la Liga Mexicana, por lo que de concretarse su presencia en el staff de los Elefantes, de seguro sería un refuerzo de lujo para las aspiraciones de los paquidermos.

En cuanto al jardinero Danny Oramas, no aparece en el listado debido a su contrato en el exterior.

Visitas: 7