“Logro significante”: Putin destaca la reducción de la inflación en Rusia

La inflación anual en Rusia continúa desacelerándose, lo que representa un logro significativo, destacó el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión sobre asuntos económicos. En sus palabras, para finales de 2025 la inflación podría situarse entre el 6% y el 7%.

“Un logro significante radica en la disminución de la inflación. Si a finales de marzo se situaba en un 10,3% interanual, a finales de junio ya era del 9,4% y al cierre de julio descendió al 8,8%”, señaló el mandatario.

Agregó que para finales de año, conforme a las proyecciones del Banco de Rusia, la inflación podría situarse entre el 6% y el 7%, siendo esta cifra inferior a las estimaciones anteriores.

También destacó una dinámica positiva en el mercado laboral del país euroasiático, indicando que se perciben señales de reducción en la escasez de personal.

Mientras tanto, el Gabinete de ministros ruso ha comenzado a preparar el presupuesto federal, orientado a resolver tareas estratégicas, informó Putin. En su elaboración se tomará en cuenta la situación en los mercados globales, añadió.

El 19 de julio, el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia mantuvo sin cambios el pronóstico de inflación para 2025, del 7,6%, sin descartar el ajuste de este índice hasta un nivel inferior al 7%.