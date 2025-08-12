Canciller venezolano: “EE.UU. quiere convertir a América Latina en un territorio de guerra”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 55 segundos

El canciller de Venezuela, Yván Gil, se reunió este martes con el cuerpo diplomático acreditado en el país suramericano para alertar sobre los planes desestabilizadores del Gobierno de EE.UU. en la región.

En este encuentro, que fue televisado, el titular de Relaciones Exteriores también se refirió a los recientes planes terroristas frustrados por las autoridades venezolanas que buscaban generar caos y muertes.

Gil aseveró que la clase dirigente de EE.UU. “ha perdido todo el juicio” y que “el odio de ver revoluciones la lleva a cometer todo tipo de locuras”.

“Pérdida de los valores de la vida”

“EE.UU. quiere convertir a América Latina en un territorio de guerra permanente. Sabemos de qué son capaces”, advirtió.

El canciller puso como ejemplo el apoyo de Washington a Israel tanto en los bombardeos contra Irán como en las agresiones contra civiles de la Franja de Gaza, que es reconocida por Caracas como un genocidio.

“Es una clase política que ha perdido la vinculación con los valores de la vida, una clase política que ha cruzado una línea muy peligrosa”, añadió.

En su intervención, Gil también se refirió a la frustración de un atentado bomba, planificado por sectores de la oposición extremista con el respaldo de EE.UU., que tenía como objetivo “explotar a un pesado del gobierno” de Venezuela.

Grupos “fascistas contra natura”

El plan consistía en poner seis cargas de dinamita, tres kilos del explosivo, en la recién inaugurada plaza de la Victoria de la Gran Guerra Patria, ubicada en plaza Venezuela, una de las más grandes explanadas de la capital venezolana por donde transitan a diario millones de personas.

“Vean la simbología. Son grupos fascistas que pretenden atacar los símbolos del antifascismo y generar muertes y caos. Hay un grupo completamente fuera de sí que pretende generar situaciones de violencia. Es un proceso contra natura”, expresó.

Frente a estos hechos, el ministro pidió a la comunidad internacional repudiar estos intentos desestabilizadores, “así como Venezuela condena los hechos de violencia y terrorismo en el mundo”.

“Tenemos la moral para mostrar al mundo que el terrorismo en Venezuela no va a ocurrir, es necesario señalarlo, desnudarlo, y pedir que estos elementos sean aislados completamente porque actúan por todas las vías”, exhortó.

América Latina en la mira

Gil alertó que con este tipo de acciones “no se pretende atacar a Venezuela, nada más. Lo que pretende hacer este grupo de desquiciados que tiene presencia en el Gobierno de EE.UU. es generar una desestabilización completa en América Latina”.

En su opinión, la clase dirigente estadounidense, representada por un sector conservador, es “capaz de activar una fuerza violenta hostil negativa en contra de todo un continente”.

Por ello, pidió “entender la gravedad de la situación” porque, según advirtió, los dirigentes estadounidenses “son capaces de arrastrar a la población a que atente contra su propio país”.

Como una de las razones para estas hostilidades, Gil considera que el “imperialismo” teme “que se consolide el nuevo orden mundial”, que no se detendría ante esas amenazas y acciones violentas.

Asimismo, manifestó que en respuesta, podría haber “un levantamiento en América Latina que termine de consolidar los cambios”, a través de mecanismos democráticos.

“Es hora de que detengamos la barbarie de un sector de EE.UU.”, pidió.

Visitas: 6