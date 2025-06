Venezuela rechaza su inclusión en la “ridícula” lista negra de la UE

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 39 segundos

Venezuela rechaza con firmeza su inclusión en la lista negra de la UE sobre países con alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorimo.

El Gobierno de Venezuela manifestó su rechazo el martes ante la decisión anunciada por la Unión Europea (UE) de incluirle junto a otros nueve estados en su lista de países con “alto riesgo” blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

“Venezuela rechaza de manera categórica su inclusión en la ridícula lista de países de alto riesgo publicada por la Unión Europea”, declaró el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado en el que ha asegurado que el “verdadero riesgo es la incapacidad de la UE para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad”.

En este sentido, la Cancillería del país latinoamericano ha criticado que los Veintisiete hayan tomado esta decisión mientras “tienen bancos lavando dinero en sus propias capitales, funcionarios que miran para otro lado, y paraísos fiscales que operan con total impunidad dentro de sus fronteras o bajo su amparo”.

El comunicado asegura que la nación venezolana construye una economía en crecimiento y muestra estabilidad política y posee instituciones que responden a los intereses del pueblo, “no a intereses financieros ni a lobbies de turno”.

“Hemos enfrentado bloqueos, sanciones, intentos de aislamiento, y aquí estamos: más sólidos, más firmes, y sin doble moral. Lo que molesta a la élite decrépita europea no es el riesgo, sino la verdad: que hay países del Sur que ya no agachan la cabeza, que no aceptan tutelajes, y que no están dispuestos a entrar en las listas de los obedientes”, aseveró.

Asimismo, manifestó que, a la élite europea, lo que les incomoda no es el riesgo, sino la posibilidad de que las naciones del Sur Global construyan sociedades desde la autodeterminación de sus pueblos y que no aceptan tutelajes ni obediencias.

La Comisión Europea actualizó su lista de jurisdicciones que consideró de “alto riesgo” en la que se añadieron varias jurisdicciones de terceros países (Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela), mientras que otras jurisdicciones fueron excluidas (Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos).

Bruselas revisa periódicamente la lista y los cambios que propone entrarán en vigor automáticamente al cabo de un mes si no se pronuncian en contra durante ese tiempo el Parlamento Europeo o el Consejo.

Cabe recordar que esta clasificación por parte de Bruselas no implica sanciones contra los señalados, pero obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.