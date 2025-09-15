Venezuela ratifica su vocación de paz y disposición a defenderse

Compartir en

Representantes políticos venezolanos subrayaron hoy en París la proyección pacifista de la Revolución Bolivariana y al mismo tiempo su disposición a defender con las armas ese proyecto en caso de una agresión estadounidense.

Prensa Latina dialogó con el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Roy Daza y con el secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Henry Parra, quienes junto a la encargada de Negocios en Francia, Martha Bolívar, participaron en la edición 90 del festival político-cultural la Fête de l’Humanité.

En ese foro que atrae cada año a cientos de miles de personas, la delegación del país sudamericano reiteró el compromiso con la paz y la decisión de preservar su soberanía y autodeterminación.

De acuerdo con Daza, Venezuelavive, quizá, la coyuntura más peligrosa en 200 años de vida republicana, frente al despliegue por Washington de buques de guerra, incluyendo un submarino nuclear, cerca de sus costas.

Nunca antes habíamos tenido mil 200 misiles apuntándonos, ni lidiado con tantas campañas de desinformación y manipulación, dijo en alusión a la cruzada de Estados Unidos para vincular a Caracas y a sus líderes, entre ellos al presidente Nicolás Maduro, con el narcotráfico.

Tal y como expuso en l’Humanité, el diputado socialista aseveró que el argumento de la lucha antidrogas es una patraña.

Estados Unidos va por nuestro petróleo, 350 mil millones de barriles que constituyen las mayores reservas probadas de hidrocarburos del planeta, por el oro, la bauxita, nuestras biodiveridad y agua, precisó.

A juicio de Daza, la pretensión de Washington es también borrar la democracia venezolana.

Respecto a la situación interna, manifestó que el reciente congreso del PSUV decidió que pese a las amenazas, el país sigue su marcha, con un proceso de transformaciones dirigido a resolver los problemas del pueblo y a fortalecer las comunas como vía de autogobierno.

También insistimos en la preparación para la defensa, y en caso de una agresión militar, declararíamos la República en Armas, como lo hizo El Libertador Simón Bolívar, remarcó.

Por su parte, el secretario general del PCV consideró la Fête de l’Humanité un espacio ideal para dar a conocer la realidad venezolana, la cual -denunció- es distorsionada a diario.

Vinimos en busca de la solidaridad internacional y de ratificar que queremos la paz, pero que estamos decididos a defender nuestra Revolución Bolivariana, señaló

Parra resaltó que más de ocho millones de personas ha respondido al llamado a prepararse para tomar las armas si fuese necesario.

Estados Unidos repite un guión que ya hemos visto en otras partes del mundo, el de inventar pretextos para justificar su intervención, y en este caso es el narcotráfico, alertó.

El dirigente comunista recordó que por más de una década Venezuela ha enfrentado un bloqueo y sanciones estadounidenses.

Como fracasan una y otra vez, ahora parecen apelar a la salida militar para destruir a la Revolución Bolivariana, lo que no lograrán, sentenció.

