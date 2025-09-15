Palestina llama al mundo a adoptar medidas urgentes contra Israel

Compartir en

Palestina reclamó hoy al mundo medidas claras y urgentes para detener la agresión israelí contra los territorios ocupados, en especial la Franja de Gaza, donde se reportan más de 64 mil muertos en los últimos 23 meses.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados expresó en un comunicado su satisfacción por las acciones adoptadas por muchos países, en particular los europeos, “contra el colonialismo, sus símbolos y asociaciones”.

Sin embargo, las consideró insuficientes comparado con el nivel y la magnitud de los desafíos que enfrenta el Estado de Palestina.

La Cancillería llamó a intensificar las sanciones internacionales “para disuadir al gobierno extremista israelí y obligarlo a poner fin a sus crímenes contra nuestro pueblo”.

También criticó las medidas unilaterales adoptadas por las autoridades de ese país, las cuales, estimó, amenazan con detonar una guerra en Oriente Medio.

Como ejemplo citó el “recrudecimiento del estrangulamiento financiero y económico de la Autoridad Nacional Palestina”, así como la hambruna y el desplazamiento forzado en Gaza. El texto denunció la escalada de violencia de Israel, pese a los crecientes llamados del mundo a la paz.

El Ministerio instó a la comunidad internacional a implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema y la solución de dos Estados, que consideró la única opción realista y posible para terminar el conflicto.

