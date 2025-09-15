Compartir en

La OTAN está involucrada, ‘de facto’, en una guerra contra Rusia, declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

“La OTAN está en guerra con Rusia”, subrayó. “Es evidente y no se necesita más pruebas”, afirmó, y añadió que “la OTAN está involucrada ‘de facto’ en esta guerra” al prestar apoyo directo e indirecto al régimen de Kiev.

Estas palabras responden a las recientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, quien aseguró que la OTAN no está en guerra con Rusia y acusó a Moscú de ampliar el conflicto más allá de Ucrania tras el incidente con drones en Polonia a raíz de la denuncia de Varsovia de la supuesta incursión de 19 drones rusos en su espacio aéreo.

Desde Moscú, negaron haber dirigido ataques hacia objetivos polacos, subrayando que el alcance máximo de los drones utilizados en su operación contra la industria militar ucraniana no supera los 700 kilómetros.

Tomado de Rusia Today

