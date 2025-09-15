Denuncia la ONU que Israel ha bombardeado 10 de sus edificios en la Franja de Gaza

Compartir en

El comisionado de la ONU para los Refugiados de Palestina indicó que ningún lugar ni nadie está seguro en la ciudad de Gaza y su norte, donde los ataques aéreos israelíes han aumentado

Israel ha intensificado sus ataques y bombardeos contra la Franja de Gaza destruyendo edificios, hospitales, escuelas y refugios para obligar el desplazamiento forzado de la población palestina.

En este sentido el comisionado de la agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, Philippe Lazzarini, anunció el domingo que en los últimos cuatro días, Israel ha atacado al menos diez edificios de la oficina de las Naciones Unidas en la ciudad de Gaza, incluidas siete escuelas y dos clínicas que actualmente sirven como refugios para personas desplazadas.

Lazzarini agregó que ningún lugar ni nadie está seguro en la ciudad de Gaza y su norte, donde los ataques aéreos israelíes han aumentado, obligando a más palestinos a huir de la ciudad hacia lo desconocido.

Al referirse sobre la situación en la ciudad de Gaza, Philippe Lazzarini dijo: “Nos vimos obligados a suspender la atención médica en el campo de refugiados de al-Shati , el único disponible al norte de Wadi Gaza, mientras que los servicios vitales de agua y saneamiento ahora funcionan sólo a la mitad de su capacidad.

Debido a la gravedad de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, el alto funcionario de la ONU exigió un alto el fuego inmediato en el territorio palestino.

Organizaciones de derechos humanos presentes en Gaza advirtieron que el objetivo de la operación militar es desplazar por la fuerza a los residentes hacia el sur, como parte de un plan israelí-estadounidense más amplio para desplazarlos fuera del territorio palestino.

