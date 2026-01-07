Venezuela: Nombran a nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de inteligencia militar

Compartir en

La Presidenta Encargada Delcy Rodríguez designó al G/J Gustavo E. González López como nuevo Comandante de la Guardia de Honor Presidencial y Director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en sustitución del M/G Javier Marcano Tábata.

La Presidenta Encargada expresó su reconocimiento al M/G Javier Marcano Tábata por la entrega y lealtad demostradas durante el ejercicio de sus funciones, destacando su compromiso con la seguridad de la Nación y la estabilidad institucional.

Asimismo, auguró al G/J Gustavo E. González López el mayor de los éxitos en el desempeño de estas responsabilidades, ratificando su confianza en su trayectoria y vocación de servicio, en el marco de la fusión popular-militar-policial y de la doctrina bolivariana de defensa integral.

Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República

