Venezuela es de los venezolanos

Venezuela resulta trending topic por estos días, debido a la tristemente célebre noticia de que fuera bombardeada en la madrugada del 3 de enero de 2026, y secuestrados (no extraídos) su presidente y primera dama, Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro.

El lenguaje de prepotencia amenazadora del Imperio permaneció intacto, cuando el presidente Trump y su secretario de Estado, Marcos Rubio, intervinieron en una conferencia de prensa unas horas después de los hechos, en plan de “meter miedo” tal cómo decimos en buen criollo, y revelar sus verdaderas intenciones expansionistas y de control en el país suramericano con costas al Caribe.

Que por ahora, dicen, no le sirven María Corina, la novel Nobel de la Guerra; ni Edmundo González Urrutia, el presidente apócrifo, porque la solución inmediata para el control es impedir una guerra civil con el gobierno actual: “Vamos a juzgar a las personas por lo que hagan, no por lo que digan —dijo refiriéndose a Delcy Rodríguez y al resto del gabinete. Si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos conservará múltiples mecanismos de presión, incluida la cuarentena petrolera. Vamos a observar qué hacen”, y vuelve Marcos Rubio con el lenguaje amenazador, el mismo que en las primeras horas emplearon contra Cuba.

Al repasar páginas de la Historia, porque en estos momentos la memoria debe permanecer intacta, recordamos los últimos tiempos de vida de Simón Bolívar, el Libertador de América, de cómo la conspiración septembrina intentó acabar con su vida, salvado de la traición por su compañera de vida Manuelita Sáez, la patriota ecuatoriana.

La historia suele ser cíclica, y los hechos demostrarán, más temprano que tarde, la veracidad total de lo ocurrido en Venezuela recién estrenado el 2026, de lo que todavía no tenemos todos los elementos.

Lo que sí resulta harto conocido, y ya lo sentenció Eduardo Galeano, escritor latinoamericano de gran compromiso con la Literatura y con su gente del Sur:

“Cada vez que los Estados Unidos ‘salva’ a un pueblo, lo deja convertido en un manicomio o en un cementerio”, tal y como trajo a colación un colega amigo por estos días, que viviera muchos años en Venezuela, en un comentario, y me apropio de sus palabras finales, que dicen más o menos así: “En las redes sociales afirman los canijos, que Trump ha bombardeado a Venezuela por democracia, pero duele decir que ya aprenderán en la segunda parte de la película que sin soberanía no existen ni nación ni democracia. Venezuela es para los venezolanos”.

