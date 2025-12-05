Venezuela defiende soberanía petrolera ante injerencia imperialista

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 43 segundos

Venezuela rechaza cualquier sometimiento ante las mentiras de EE. UU. para justificar una intervención y apoderarse de sus reservas petroleras.

“Todo lo demás es un cúmulo de patrañas para poder justificar una intervención y como bien lo denunció el presidente (Nicolás Maduro) ante los países del OPEP y del OPEP +, es una patraña de mentiras para hacerse de los recursos en energéticos de Venezuela. De la más vasta reserva petrolera que existe en el mundo entero”, alertó el jueves la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su intervención en la Asamblea Nacional.

La vicepresidenta sentenció que “el imperialismo siempre ha dicho: el buen salvaje. Ellos pueden ser gobernantes de sus tierras, pero el petróleo le pertenece al imperio”, denunció.

Rodríguez precisó que Venezuela “está emancipada (…) no hay sometimiento, no hay subordinación, para que lo terminen de entender”.

En el mismo sentido, dijo que “en medio del terrorismo psicológico” que ha vivido el país en más de 23 semanas de un despliegue “dantesco de fuerzas militares estadounidenses” en el mar Caribe, pese a las amenazas y agresiones, Venezuela está de pie.

De hecho, enfatizó la defensa de la soberanía sobre los recursos energéticos ante injerencias externas y repasando hitos clave de la historia petrolera nacional.

Durante la sesión parlamentaria, Rodríguez presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto y la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio económico financiero 2026, según resaltó, “en medio de una coyuntura especial de nuestra patria, que hoy está amenazada y agredida como nunca antes”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció el domingo pasado ante la reunión 192 del Comité Ministerial de Monitoreo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)y OPEP+ el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, señalando que forma parte de la pretensión de apoderarse de “sus vastas reservas de petróleo”.

El jefe del Estado venezolano mencionó los diversos activos militares desplegados por Estados Unidos en el Caribe, que incluyen buques de guerra y miles de efectivos, a lo que se suman bombardeos contra pequeñas embarcaciones que derivaron en el asesinato extrajudicial de más de 80 personas.

Esta semana, el Pentágono confirmó 22 bombardeos contra supuestas lanchas del narcotráfico con 83 muertos, mientras Trump anunció que pronto atacará objetivos dentro de Venezuela.

Ante las alegaciones de EE. UU. en defensa de sus ataques en el Caribe, Caracas en reiteradas ocasiones ha tachado de “agresión” las maniobras de EE. UU. en el Caribe dirigidas a imponer un cambio de régimen, subrayando que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.