Celebran en Cienfuegos Día del Constructor

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 6 segundos

Trabajadores de la Construcción en Cienfuegos celebraron este 5 de diciembre su Día con el compromiso de lograr mayor eficiencia y calidad en su gestión. El acto central de homenaje tuvo lugar en la Empresa de Fabricación de Materiales de la Construcción (EFMC), en reconocimiento a sus resultados económicos y productivos.

Esta entidad se distingue por su aporte al Programa de la Vivienda y a la construcción de parques fotovoltaicos, así como por su actividad exportadora. En lo que va de año, sus ventas al exterior de arena beneficiada, gravilla y granito, han generado ingresos superiores a los 668 mil dólares para el país.

Vladimir Jorge Fuentes, director general de la EFMC, resaltó, además, la contribución de sus trabajadores a la limpieza y embellecimiento de la ciudad, con labores de reparación y mantenimiento de importantes arterias y de rehabilitación de áreas y locales del Balneario de Ciego Montero para su activación, sí como la recogida de 2 mil metros cúbicos de residuos sólidos, en coordinación con Servicios Comunales, entre otras acciones.

Jorge Fuentes subrayó también los avances de la EFMC en la gestión ambiental empresarial. Según dijo, desde 2018 y en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y otros organismos del territorio desarrolla un proyecto de rehabilitación y mantenimiento en el cauce del Río Arimao, como parte de la Tarea Vida en la provincia. Esta iniciativa permitió regular las grandes crecidas del río en el período lluvioso y controlar las afectaciones a los asentamientos poblacionales y los objetivos económicos cercanos.

Durante la ceremonia se otorgó la Distinción Armando Mestre Martínez a varios trabajadores y trabajadoras con 25 y 20 años de labor ininterrumpida en el sector y resultados encomiables. Asimismo, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) confirió a la EFMC la Placa conmemorativa por su 65 aniversario como agasajo por su destacado desempeño en la atención y el adelanto de la mujer en el centro.

El acto también sirvió para reconocer a diferentes entidades constructoras de la provincia por sus resultados integrales a lo largo de 2025. Figuran entre las agasajadas la Empresa Contratista General de Obras Cienfuegos; la Unidad para la Investigación de las Construcciones (Enia); Vivienda Provincial; la Comercializadora Escambray, por citar algunas.

Otras como la Empresa Constructora de Obras de Arquitectura No.37, la Constructora de Obras de Ingeniería No.12, la de Servicios a Trabajadores y varias más resultaron agasajadas durante la ceremonia por sobresalir en el cumplimiento de los planes económicos y las tareas políticas, sindicales y sociales.

Al pronunciar las palabras centrales, Fernando Santana Cruz, funcionario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), elogió el esfuerzo y compromiso de los trabajadores de la construcción en Cienfuegos, presentes en todos los sectores de la economía y la sociedad. “En medio de la difícil situación económica que enfrentamos, este sector continúa siendo un pilar en la recuperación del país”, expresó.

Con un gran sentido de identidad y compromiso, los constructores cienfuegueros festejaron su día, convencidos que la suya es una obra fundamental en el desarrollo de la nación.

El Día del Constructor Cubano se celebra cada 5 de diciembre en homenaje al mártir del sector Armando Mestre Martínez.

Visitas: 11