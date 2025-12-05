Petro rechaza amenazas de Trump y defiende soberanía de Colombia

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 28 segundos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este jueves las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump de realizar operaciones militares terrestres en territorio colombiano bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

Durante una ceremonia de ascensos militares en la Escuela Militar José María Córdova de Bogotá, Petro enfatizó que “a Colombia no se le amenaza. Porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto hermanos del narcotráfico”.

LEA TAMBIÉN:

Petro advierte a Trump: atacar soberanía de Colombia es declarar la guerra

Las declaraciones del mandatario responden a las críticas de Trump el pasado 2 de diciembre, cuando incluyó a Colombia entre los países que, según él, “exportan drogas ilegalmente” a Estados Unidos y que podrían enfrentar acciones militares. Petro reiteró que Colombia no aceptará intimidaciones extranjeras y destacó el sacrificio de las Fuerzas Armadas y líderes sociales en la lucha antidrogas.

“Como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y aquí hay un Cartel de los Soles. Todos sabemos aquí que el narcotráfico puede comprar el corazón codicioso”, afirmó, aludiendo a estructuras criminales transnacionales.

La Cancillería colombiana respaldó la postura presidencial, rechazando las declaraciones de Trump y ratificando el compromiso «indeclinable» del país en la lucha contra el narcotráfico mediante cooperación internacional y respeto a los derechos humanos. El presidente señaló que cualquier pueblo o gobernante puede conversar con su país destacando que tienen la capacidad de entenderse con todos los pueblos.

Petro también cuestionó la narrativa que señala a Colombia como principal responsable del tráfico de drogas hacia EE.UU. y que, según ellos, ha causado la muerte a estadounidenses, a lo que respondió que los muertos en esta lucha contra el narcotráfico en realidad han sido latinoamericanos. “Por eso vuelvo a repetirlo, la codicia es enemiga antagónica de la vida. Pero no todos los hombres y mujeres tenemos el corazón codicioso. No nos dejamos comprar, no estamos en venta”, dijo el presidente.

El pronunciamiento se enmarca en un contexto de tensiones diplomáticas en la región, donde el presidente Trump ha declarado su intención de llevar su guerra contra el narcotráfico a territorio de las naciones que lleven las drogas a su país, señalando directamente a Venezuela y Colombia. Ante las amenazas estadounidenses, Petro expresó que «Colombia no se deja amenazar y el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo”.

Visitas: 6