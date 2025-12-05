La India brinda una solemne bienvenida oficial a Putin (+Video)

Compartir en

En la plaza del Palacio Presidencial de Nueva Delhi dio inicio la ceremonia oficial de bienvenida al presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco de su visita de Estado. En el acto participan el primer ministro indio, Narendra Modi, y la presidenta Droupadi Murmu.

El líder ruso llegó al palacio en su limusina presidencial Aurus. Fue recibido con alfombra roja, guardia de honor y el himno de Rusia.

“Hoy Rusia y la India juntos defienden en la arena internacional los principios de igualdad, cooperación y respeto mutuo entre los pueblos”, declaró Putin.

El mandatario llegó el jueves al país asiático. Al arribar, el presidente ruso fue recibido con alfombra roja y un cálido abrazo de Narendra Modi, quien acudió al aeropuerto para recibirlo personalmente. Tras un fuerte apretón de manos, ambos líderes subieron al mismo automóvil y se retiraron.

En vísperas de la visita, Putin concedió una entrevista a India Today, en la que habló de la política india y de las relaciones bilaterales. El presidente afirmó que él y el primer ministro indio mantienen una relación no solo comercial, sino también personal y tienen mucho de qué hablar. “Me complace mucho reunirme con mi amigo, el primer ministro Narendra Modi”, señaló.

El mandatario ruso enfatizó que la colaboración entre ambas naciones se desarrolla en diversas áreas. “Ni siquiera mencionaré la historia de nuestras relaciones, porque es única“, remarcó.

En el mismo sentido, afirmó que más del 90 % de las transacciones entre ambos países se realizan en moneda nacional.

Moscú y Nueva Delhi planean ampliar la cooperación en nuevas áreas, continuó Putin. “Contamos con un plan integral de cooperación que abarca las áreas más importantes: alta tecnología, exploración espacial y energía nuclear”, detalló.

