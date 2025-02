Vacuna para tratar un letal cáncer arroja esperanzadores resultados

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 42 segundos

Investigadores del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering (MSKCC) de Nueva York (EE.UU.), la empresa alemana de inmunoterapia BioNTech y la biotecnológica Genentech, han demostrado a través de nuevos ensayos clínicos el potencial de una vacuna experimental que puede reducir el riesgo de que el cáncer de páncreas reaparezca después de una cirugía.

Según detalla el MSKCC en un artículo publicado este miércoles, 16 pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), un tipo de cáncer de páncreas letal, fueron inoculados con autógena cevumeran, una vacuna basada en ARN mensajero (ARNm). Este procedimiento implicó secuenciar el tumor extraído de cada paciente y fabricar una vacuna personalizada en función del “perfil mutacional” de cada uno. El tratamiento incluyó un fármaco de inmunoterapia y un régimen de quimioterapia.

Tras un seguimiento de tres años, se descubrió que el fármaco fue bien tolerado y había estimulado una respuesta inmunitaria en la mitad de los pacientes, movilizando células T antitumorales que pueden reconocer unas proteínas del cáncer, llamadas “neoantígenos”, y atacarlas. Un rastreo de estos linfocitos demostró que su actividad “anticancerígena” se prolongó mucho tiempo después de las dosis iniciales de la vacuna. Sus efectos posiblemente se mantengan “años después de la vacunación”, asegura Vinod Balachandran, investigador principal del estudio, publicado esta semana en la revista Nature.

En concreto, la vacuna activó la respuesta inmune en “la mitad de los pacientes” durante el período de estudio. De esos ocho, seis no registraron reincidencia del cáncer durante el seguimiento. En comparación con los que no respondieron al tratamiento, se correlacionó además una “recurrencia tardía” de la enfermedad. Sin embargo, los investigadores no saben si el preparado causó el retraso.

Perspectivas a futuro

Aunque los resultados son prometedores, el ensayo es pequeño y preliminar, por lo que los investigadores iniciaron en julio de 2023 un ensayo de fase 2 más amplio (con aproximadamente 260 pacientes) para evaluar la eficacia y seguridad de la vacuna, y si funciona mejor que el tratamiento estándar actual. El cáncer de páncreas es “uno de los cánceres más letales”, incluso para los pacientes cuyos tumores se extirpan. Solo alrededor del 13 % sobreviven cinco años después del diagnóstico, señala el MSKCC.

Autógena cevumeran, desarrollada e investigada a través de una colaboración entre BioNTech y Genentech, está dirigida principalmente a las primeras etapas del cáncer, cuando aún no se ha propagado y los tumores se pueden extirpar quirúrgicamente, para ayudar a retrasar o prevenir la recurrencia. Por tanto, no pretende prevenirlo sino tratarlo. El equipo del doctor Balachandran tiene como objetivo expandir el uso de vacunas en el cáncer de páncreas y otros tipos de cáncer que carecen de tratamientos efectivos.

“Los últimos datos del ensayo de fase 1 son alentadores […] Si se puede hacer esto en el cáncer de páncreas, en teoría se podrían desarrollar vacunas terapéuticas para otros tipos de cáncer”, señala el experto.

Visitas: 0