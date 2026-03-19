V Coloquio Internacional Patria: espacio de pensamiento, intercambio y acción en torno a la comunicación digital

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En la Estación Cultural de Línea y 18, en La Habana, del 16 al 18 de abril, sesionará en V Coloquio Internacional Patria

Con la certeza de que la comunicación digital es actualmente un campo en disputa cognitiva y, desde el punto de vista estructural y tecnológico, es un campo que está atravesado por el poder de las plataformas, los algoritmos, la inteligencia artificial y las redes informativas, sesionará, del 16 al 18 de abril de 2026, la V edición del Coloquio Internacional Patria, con el objetivo de dar continuidad a ese espacio de pensamiento, intercambio y acción en torno a la comunicación contemporánea.

Auspiciado por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), de conjunto con Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red en Defensa de la Humanidad, el evento –que tendrá lugar en la Estación Cultural de Línea y 18, en La Habana– estará dedicado al centenario del líder histórico y Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, así como a los 65 años de la victoria de Playa Girón y de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana.

En conferencia de prensa, Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC, expresó que el espacio de debate y socialización –que cuenta también con la participación de una treintena de países– apuesta por mayor soberanía comunicacional en el mundo, y en esta oportunidad estará presente el legado de Fidel, quien fuera un adelantado en estudiar y analizar los temas de la guerra mediática.

Aunque será una edición austera, resulta imprescindible mantener un foro que piense la comunicación no solo como tecnología, sino como campo político, cultural y ético, agregó.

Manifestó que el programa del evento incluye conferencias magistrales, espacios de intercambio entre proyectos y redes internacionales de comunicación. Y tiene entre sus ejes temáticos: la comunicación digital, soberanía tecnológica y Estados; plataformas, algoritmos y poder político; influencia, redes sociales y disputa cognitiva; inteligencia artificial, automatización y producción de contenidos; comunicación política, movimientos sociales y organización popular; y experiencias del Sur Global frente a la hegemonía mediática.

Por su parte, Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas y fundador del Coloquio, puntualizó que Patria es de los eventos más importantes que se realizan en la Isla, «en un contexto donde las mentiras llegan a todas horas y por todas las vías, porque los voceros del neofascismo mienten todos los días.

«Los pueblos del mundo están sometidos a la desinformación, por eso hay que llegar con la verdad a todas partes», expresó.

Esta cita por la verdad, la paz y la soberanía comunicacional sesionará de forma presencial y virtual, y aspira a consolidarse como un nodo internacional de articulación entre pensamiento crítico, innovación tecnológica y praxis comunicacional, con Cuba como epicentro de un debate global desde el Sur.

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