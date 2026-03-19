Garantizan protección laboral y se mantienen los servicios de transportación

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En medio del escenario, el país ha impulsado alternativas como la incorporación de 25 ambulancias eléctricas, 150 triciclos eléctricos, la habilitación de licencias para triciclos eléctricos sin matrícula como medida temporal

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, reiteró que la protección de los trabajadores que enfrentan procesos de interrupción laboral constituye un principio rector de las medidas implementadas debido al recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

En declaraciones en el programa Mesa Redonda, el titular enfatizó que la prioridad fundamental es la recolocación laboral y no la interrupción. «Siempre es preferible estar reubicado y cobrando el salario que estar interrupto y solo con el 60 % de los ingresos», subrayó.

Ante la imposibilidad de mantener a los trabajadores en sus plazas, se activarán mecanismos de reubicación en tareas priorizadas como la producción local de alimentos, la higienización de barrios, la atención a personas vulnerables y el apoyo a procesos educativos donde exista déficit de fuerza laboral.

Otamendiz Campos detalló las garantías salariales progresivas vigentes. Durante el primer mes de interrupción laboral, continua o discontinua en el año, se asegura el 100 % del salario básico para los sectores presupuestado y empresarial. A partir del segundo mes, la protección se reduce al 60 % del salario básico.

Las entidades empresariales que asuman este costo con financiamiento propio no requieren autorización adicional. Sin embargo, cuando la garantía deba cubrirse por el Presupuesto del Estado, las entidades deberán solicitarlo al MTSS, que elevará el caso al Consejo de Ministros, previa comprobación de que no existen ofertas de empleo en el territorio.

El Ministro informó que desde el último semestre de 2025 se han consolidado comisiones para la atención a políticas sociales a nivel municipal y provincial, presididas por las máximas autoridades, garantizando una visión integral de los problemas sociales.

Como muestra de la voluntad política de no dejar a nadie atrás, anunció que la plantilla de trabajadores sociales se duplicó en los últimos dos años, pasando de 7 327 en 2023 a 14 397 actualmente, con proyección de alcanzar los 17 513 cargos. Se ha potenciado su formación profesional con la apertura de la carrera universitaria en Trabajo Social, que ya cuenta con 727 matriculados.

En 2025, a pesar del complejo escenario económico, se destinaron alrededor de 5 914 millones de pesos del presupuesto estatal para la asistencia social, beneficiando a 178 686 familias, más de 600 000 personas. Estos recursos cubren desde el avituallamiento para mujeres embarazadas y niños, hasta el subsidio total del consumo eléctrico para familias con niños con enfermedades de baja prevalencia.

Otamendiz Campos aseguró que los trabajadores que por impedimentos físicos o discapacidad no puedan ser reubicados, recibirán apoyo de la asistencia social como ayuda transitoria hasta su reincorporación laboral.

TRANSPORTE IMPLEMENTA ALTERNATIVAS ANTE DÉFICIT DE COMBUSTIBLE

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó que el sistema de transporte ha experimentado un fuerte impacto debido al déficit de combustible, unido a problemas acumulados de piezas de repuesto y limitaciones en la infraestructura.

A casi un mes de implementadas las medidas de ajuste, se han realizado 1 716 viajes en el transporte nacional, con 282 salidas adicionales para atender situaciones puntuales, logrando trasladar a más de 90 000 pasajeros. El ferrocarril ha movilizado más de 40 000 pasajeros, principalmente estudiantes y profesores, mientras el servicio de ferry se redujo a dos salidas semanales con 11 viajes realizados y 9 460 pasajeros.

Especial atención recibió el programa Medibus, destinado al traslado de pacientes, con 110 viajes interprovinciales y 5 720 pasajeros para tratamientos oncológicos, mientras a nivel local se contabilizan más de 70 000 traslados desde municipios hacia centros hospitalarios. Se garantizó el transporte diario de 12 800 estudiantes de escuelas especiales y los servicios asociados a hemodiálisis.

En medio del escenario, el país ha impulsado alternativas como la incorporación de 25 ambulancias eléctricas, 150 triciclos eléctricos, la habilitación de licencias para triciclos eléctricos sin matrícula como medida temporal, y la creación de un servicio de transporte para el personal de la Salud en la capital que ha realizado 3 910 viajes y trasladado a más de 200 000 pasajeros.

Las proyecciones del Ministerio de Transporte se centran en cuatro líneas fundamentales: sostenibilidad financiera, sostenibilidad energética, impacto social y ambiental, priorizando la movilidad eléctrica, el ensamblaje de vehículos en el país y la construcción de estaciones de carga.

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