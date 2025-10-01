Unión Eléctrica pronostica afectación de 1870 MW en el horario pico de este miércoles

Compartir en

La Unión Eléctrica de Cuba informa que para el horario pico de este miércoles se estima la recuperación de 50 MW en motores de generación distribuida que se encuentran fuera por combustible y la unidad 3 de la CTE Renté con 50 MW.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1700 MW y una demanda máxima de 3500 MW, para un déficit de 1800 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1870 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1951 MW a las 20:10 horas, superior a lo planificado por la entrada tardía de la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3208 MWh, con 651 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas de hoy era de 1600 MW y la demanda 2880 MW con 1325 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 3 y 5 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 525 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible

78 centrales de generación distribuida con 538 MW.

154 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 692 MW.

