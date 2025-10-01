Cuba saluda a China en aniversario 76 de su fundación

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el mandatario cubano agradeció la permanente solidaridad de China con la isla caribeña, basada en la hermandad entre ambos países.

Desde la misma red social, el canciller cubano Bruno Rodríguez también felicitó al gigante asiático y resaltó los estrechos vínculos bilaterales.

“A esa nación hermana y entrañable, nos unen relaciones estratégicas, multifacéticas e integrales, basadas en la solidaridad y la cooperación”, destacó en la plataforma.

La República Popular China, fundada en 1949, es hoy la segunda economía del mundo y principal socio comercial de más de 140 países, con una participación creciente en proyectos de desarrollo global y en mecanismos de integración regional e internacional.