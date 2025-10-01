Compartir en

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rechazó este martes la decisión impuesta por el gobierno estadounidense a la República Dominicana de excluir a tres países, incluida la mayor de las Antillas, de la X Cumbre de las Américas y reiteró la disposición cubana al diálogo respetuoso y constructivo.

“Rechazamos decisión impuesta por el gobierno de EE.UU a la República Dominicana de excluir a tres países, incluida Cuba, de la X Cumbre de las Américas. Reiteramos nuestra disposición al diálogo respetuoso y constructivo, en condiciones de igualdad soberana y sin exclusiones”, escribió Díaz Canel en la red social X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba emitió este martes un Comunicado donde expresa su profunda preocupación y rechazo a esa decisión impuesta por el gobierno de Estados Unidos a la República Dominicana.

La X Cumbre de las Américas se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en Punta Cana.

(Con información de ACN)

