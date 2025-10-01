Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 6 segundos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes por unanimidad el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa, consolidando formalmente las relaciones bilaterales entre ambas naciones en un contexto geopolítico marcado por tensiones internacionales.

El instrumento fue ratificado en segunda discusión por el Parlamento venezolano,cooper controlado ampliamente por la bancada chavista, y ahora será remitido al presidente Nicolás Maduro para su promulgación.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, calificó el acuerdo como un paso de “trascendental importancia” para ambos países. “Es esencial fortalecer el lazo entre Caracas y Moscú, especialmente ante los cambios que ocurren a nivel mundial”, afirmó Rodríguez durante la sesión plenaria.

El acto contó con la presencia del embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov, a quien le fue entregada simbólicamente la ley aprobada por los diputados venezolanos.

El tratado, firmado el pasado 7 de mayo en Moscú por los presidentes Nicolás Maduro y Vladímir Putin, tiene una vigencia de diez años y se renovará automáticamente cada cinco años a menos que alguna de las partes manifieste lo contrario.

La ratificación de este tratado se produce en un momento de elevada tensión entre Venezuela y Estados Unidos. La Asamblea Nacional venezolana destacó que esta aprobación responde al “absunso despliegue militar” de Estados Unidos en el Caribe, fundamentado en lo que Caracas considera una campaña de desprestigio como la narrativa del Cartel de los Soles.

El acuerdo se inscribe en una política exterior venezolana alineada con las potencias emergentes y favorable a un mundo multipolar, posicionando la alianza entre Venezuela y Rusia como un frente común de resistencia frente a la influencia occidental.

Con la promulgación de este tratado por parte del presidente Maduro, Venezuela y Rusia formalizan y estructuran una asociación estratégica que establece un marco jurídico para una cooperación a largo plazo, promoviendo el desarrollo económico y la estabilidad de ambas naciones mientras desafían colectivamente el orden geopolítico dominante.