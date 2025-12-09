Unión Eléctrica explica la compleja situación energética tras un fin de semana crítico

Compartir en

Omar Ramírez Mendoza, director adjunto de la Unión Eléctrica, calificó la situación energética presentada el fin de semana en el país como “muy compleja”, porque a la falta de combustible —que mantiene indisponibles entre 900 y 1000 MW desde hace días—, se sumó la salida de varias centrales de generación térmica.

Esta conjunción provocó que la afectación durante el pico nocturno del viernes alcanzara los 1981 MW, 2086 MW el sábado y 2084 MW el domingo.

Ramírez Mendoza mencionó incidentes específicos: el sábado, la Unidad 6 de 10 de Octubre se disparó en la mañana, entrando después del pico. Sufrió “un pequeño principio de incendio en la caldera, en un conducto de un recirculador de gas”, incidente que fue controlado sin daños. Explicó que este tipo de evento “puede suceder cuando el estado técnico de la caldera no es el más adecuado”.

A eso se agregaron la salida de las unidades 1, 2 y 5 de Boca de Jaruco por un problema en un compresor, y en la madrugada del domingo, la de Carlos Manuel de Céspedes 3 por un poro en la caldera. Además, Felton 1 fue sacada para un mantenimiento planificado, pero tras reingresar, salió nuevamente por un poro en el condensador.

Respecto al panorama inmediato, el directivo informó que en este momento están fuera de servicio Mariel 5, la Unidad 1 de Este Habana —que deberá incorporarse en la noche de hoy—, Céspedes 3 —con reparaciones que deben concluir el miércoles— y Felton, que debe reintegrarse hacia el mediodía del miércoles. La Unidad 6 de 10 de Octubre también estaría en servicio ese mismo día.

Perspectivas a mediano plazo

En cuanto a las perspectivas a mediano plazo, Ramírez Mendoza proyectó que con la incorporación de Felton y Céspedes 3, la disponibilidad debería estabilizarse en el orden de 1100 a 1300 MW en el horario del mediodía y unos 1800 MW en el pico: “un poco más de energía durante todo el día, que nos permite rotar más los circuitos”.

Anunció que la unidad 4 de Carlos Manuel de Céspedes, de 158 MW, culminará su mantenimiento alrededor del 15 o 16 de diciembre. Asimismo, en los últimos días del año debe incorporarse la máquina 2 de Ernesto Guevara de la Serna en Santa Cruz, con 80 MW.

Antes de concluir el año se deben tener 37 parques fotovoltaicos, aportando 1000 MW nuevos a los 266 ya instalados. “Debemos terminar el año con esa potencia”, afirmó, aclarando que la diferencia clave se verá el próximo año, pues esos 1000 MW adicionales “van a entregar energía durante los 12 meses”. Subrayó que en el 2026 continuará el proceso inversionista en esta área. Para estabilizar el sistema ante la variabilidad de esta fuente, se instalarán sistemas de acumulación (baterías), comenzando en el primer trimestre.

Finalmente, el director adjunto reconoció que “indiscutiblemente hay en este momento una coincidencia de unidades fuera de servicio que complejizan la situación”.

Asimismo, informó que la central Antonio Guiteras ejecutará un mantenimiento de un mes a principios del próximo año.

Precisó que son seis unidades fuera más tres en mantenimiento, sumando nueve de la generación térmica actual. Este problema, unido a la baja disponibilidad del combustible diésel, incrementa la afectación al servicio.

Con información de la Unión Eléctrica UNE

