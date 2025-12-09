martes, diciembre 9, 2025
A consulta pública en Cuba proyecto de Ley de Ciencia

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba abrió la consulta pública del proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la reciente publicación del documento en su sitio web.

El objetivo de dicha divulgación es promover la participación ciudadana en ese proceso legislativo y contribuir a la cultura jurídica de la población de la isla caribeña.

La futura norma busca promover, desarrollar y ordenar los procesos y actividades vinculadas a Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con la sección primera del proyecto de Ley.

Los referidos procesos y actividades abarcan la producción, difusión y utilización del conocimiento, lo que comprende la investigación y desarrollo, la innovación, transferencia de tecnologías, creación de nuevos productos y servicios científicos y tecnológicos.

Asimismo, la educación científica y tecnológica, general y especializada, los procesos de aprendizaje vinculados a actividades productivas, el asesoramiento científico, la gestión, la evaluación de impacto de las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación y las actividades de interfaz.

Las disposiciones de esta legislación son de aplicación a las personas naturales y jurídicas que realicen actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, tanto cubanas como extranjeras.

El proyecto de ley, de siete capítulos y 142 artículos, ha sido debatido y enriquecido en diferentes procesos de consulta realizados como parte del proceso legislativo cubano en las diferentes provincias cubanas con la participación de la comunidad científica, autoridades, academia, sectores empresariales y sociales.

Todo ello ha sido previo a su análisis y discusión por parte de los diputados, y nuevamente en el próximo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura.

