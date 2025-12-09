Frente Amplio de Uruguay denuncia ofensiva de EE.UU. contra Venezuela

Compartir en

El Frente Amplio de Uruguay condenó este lunes la nueva escalada militar de Estados Unidos contra Venezuela, calificándola como “un nivel de gravedad sin precedentes” y advirtiendo que representa un retroceso histórico hacia la Doctrina Monroe, con implicaciones directas sobre la soberanía regional.

En un comunicado difundido en Montevideo, la fuerza política uruguaya de izquierda afirmó que la movilización de tropas, destructores y sistemas de armas estratégicas por parte de la Administración de Donald Trump constituye una amenaza no solo para Venezuela, sino también para la estabilidad de América Latina y el Caribe.

El texto subraya que este despliegue compromete especialmente a Colombia, país que —según la declaración— “ha manifestado con claridad su postura de defensa de su soberanía y de la soberanía regional”.

El Frente Amplio rechazó con firmeza el argumento utilizado por Washington para justificar la operación militar, basado en la supuesta lucha contra el narcotráfico. Recordó que ni la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc ni la propia Agencia Antidrogas de EE.UU (DEA) consideran a Venezuela como un país productor relevante de cocaína.

En ese sentido, la organización calificó como “extremadamente grave” el cierre ilegal y forzoso del espacio aéreo venezolano y las acciones contra embarcaciones civiles, medidas que calificó como violatorias del derecho internacional.

La declaración también alerta que la ofensiva estadounidense desconoce la voluntad regional expresada en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que en histórica decisión en 2014 consagró a América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Para el Frente Amplio, esta decisión colectiva exige respeto y obliga a rechazar cualquier intento de intervención o agresión militar.

El partido uruguayo demandó el retiro inmediato de las tropas y equipos bélicos estadounidenses de las cercanías del territorio venezolano, criticó la autodenominada “Estrategia de Seguridad Nacional” de la Administración Trump y advirtió que cualquier acción de carácter invasivo constituiría un grave atentado contra la estabilidad del hemisferio.

El Frente Amplio concluyó reafirmando su compromiso con el diálogo, la diplomacia regional y los mecanismos multilaterales, que considera esenciales para la construcción de soluciones pacíficas y duraderas. La organización remarcó que Venezuela y América Latina no pueden ser sometidas a presiones o maniobras militares destinadas a imponer agendas externas ajenas a los principios democráticos y a la autodeterminación de los pueblos.

