Fiscalía de Honduras ordena captura internacional de expresidente indultado por Trump

En medio de una crisis electoral marcada por continuas denuncias y revelaciones sobre fraude en los comicios del 30 de noviembre, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, pidió a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) la captura del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narvcotráfico en Estados Unidos y recientemente indultado por Donald Trump.

“Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude”, publicó Zelaya en la red social X.

El pronunciamiento del fiscal llega después de que el pasado 1 de diciembre Hernández recibiera el indulto de Donald Trump, por lo que salió en libertad tras cumplir solo un año de los 45 a los que había sido condenado por las autoridades de Estados Unidos, bajo cargos de narcotráfico y comercio ilegal de armas.

Al exgobernante lo capturaron en Tegucigalpa en febrero de 2022 a menos de tres semanas de haber dejado el poder en Honduras, atendiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos, que se cumplió en abril del mismo año.

Trump había anunciado el indulto en el contexto de las elecciones generales de honduras, que transcurrieron bajo fuerte injerencia del presidente estadounidense, quien llamó a los hondureño a votar por Nasry Asfura, quien, al igual que Hernández, pertenece al Partido Nacional (derecha).

En su petición de captura internacional el fiscal hondureño subrayó que se da en el marco del llamado caso Pandora II, cuyos delitos están asociados con un millonario desvío de recursos del Estado para financiar la campaña política en 2013. La pesquisa también vincula a exdiputados, empresarios y particulares.

El fiscal publicó la fotografía de una comunicación dirigida a la Interpol, con fecha del 28 de noviembre de 2023, que ordena “dar inmediata captura” a Hernández. La orden señala que su ejecución se producirá “en caso de que dicho acusado sea puesto en libertad por las Autoridades de los Estados Unidos de América”.

Al mismo tiempo, destacó la reactivación de la orden de captura “en el marco de del Día Internacional Contra la Corrupción”, fijado por la ONU el 9 de diciembre. “Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, dijo en su publicación en X.

Trump justificó la excarcelación de Hernández, acusado de haber formado un narcoestado cuando lideró Honduras y condenado en una corte estadounidense, aduciendo que fue víctima de una “trampa” de la entonces Administración de Joe Biden.

