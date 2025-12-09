Cuba desmiente falsas informaciones con respecto a Venezuela

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 52 segundos

Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores, rechazó y desmintió este lunes informaciones de medios de prensa, sobre supuestos contactos entre funcionarios cubanos y del gobierno de los Estados Unidos para abordar asuntos internos relacionados con Venezuela.

Por su interés reproducimos a continuación las declaraciones publicadas en el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Las agresiones y las amenazas de guerra contra la hermana Venezuela han concitado un amplio rechazo internacional y al interior de EEUU. En este contexto, sectores guerreristas estadounidenses recurren a burdas mentiras para intentar quebrar la unidad del gobierno y el pueblo venezolanos contra la agresión externa, así como involucrar a Cuba en la construcción de falsedades y pretextos para justificar su agresión.

Cuba rechaza por absurdos y falsos los reportes de prensa que afirman de supuestos contactos entre funcionarios cubanos y del gobierno de los Estados Unidos para abordar asuntos internos que solo competen al gobierno de Venezuela.

Asimismo, Cuba rechaza los intentos de manchar su limpio historial de lucha por la paz en América Latina y el Caribe y contra el tráfico de drogas. Agencias especializadas estadounidenses conocen de primera mano la efectividad de Cuba en el enfrentamiento al narcotráfico, pues se beneficiaron directamente, hasta que el secretario de Estado Marco Rubio instruyó cortar unilateralmente el diálogo y la cooperación en materias de migración y aplicación y cumplimiento de la ley.

Cualquier intento de emplear el escenario actual contra la Revolución Bolivariana, para poner en duda el apoyo invariable y firme de nuestro pueblo y gobierno en estas peligrosas circunstancias para la América Latina y el Caribe, será inútil.

Visitas: 3