Asegura Cuba 17 cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, 2026

Cuba aseguró 17 cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en el recién finalizado torneo clasificatorio de Panamá, dónde conquistó 15 medallas (7-3-5) en las modalidades grecorromana y libre (m y f).

Los primeros en entrar en acción fueron los grequistas (3-2-0), con los campeones Kevin de Armas, en los 60 kilogramos (kg), Luis Orta (67 kg) y Gabriel Rosillo (97 kg), y los subtitulares Yoel Antomarchi (77 kg) y Oscar Pino (130 kg).

Las libristas (2-1-1) que hicieron el grado con medallas fueron Greili Bencosme (50 kg/oro) y Yaynelis Sanz (57 kg/oro), Laura Herin (53 kg/plata) y Brenda Elizabeth Sterling (68 kg/bronce).

Sin preseas, pero con las plazas -clasificaron los primeros ocho por división de cada especialidad- quedaron María Fernanda Santana (62 kg/octava) y Milaimy Marín (76 kg/sexta).

A continuación y en el cierre de certamen compitieron los libristas (2-0-4), con protagonismo dorado para Arturo Silot (97 kg), y Geannis Garzón (86 kg), mientras que con los metales bronceados concluyeron Vladimir Vila (57 kg), Jean Carlos Olivero (65 kg), Orislandy Perdomo (74 kg) y Yosenki Castañeda (125 kg).

